Перед саммитом ЕС в Брюсселе главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта на публике переговаривались, прикрывая рты руками, чтобы избежать чтения по губам со стороны СМИ. Об сообщило издание Euractiv.
«На видеозаписях с места проведения саммита можно увидеть, как чиновники переговариваются с прикрытыми ртами», — говорится в материале Euractiv. Авторы материалы предположили, что таким образом они хотели избежать чтения по губам со стороны сотрудников СМИ.
Внеочередной саммит ЕС, который пройдет сегодня в Брюсселе, будет посвящен вопросам обороны и помощи Украине. Он обещает быть напряженным, учитывая текущую политическую обстановку, включая ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном. Лидеры стран ЕС обсудят финансирование европейской обороны и дальнейшую поддержку Украины.
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