Напиток Mirinda возвращается в Россию

До 2022 года напиток активно продавался в России
До 2022 года напиток активно продавался в России Фото:

Компания PepsiCo подала заявку на регистрацию торговой марки Mirinda в России. Заявка касается бренда напитков, который ранее был представлен на российском рынке, но исчез из продажи в 2022 году.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, обращение в Роспатент зафиксировано в начале сентября. После ухода Mirinda российское подразделение PepsiCo оперативно предложило альтернативу — напиток под брендом Evervess.

Mirinda — популярный газированный напиток с фруктовыми вкусами, который долгое время был представлен в ассортименте PepsiCo. До 2022 года напиток активно продавался в России. Однако в 2022 году поставки Mirinda, как и ряда других зарубежных брендов, были полностью прекращены.

Ранее стало известно, что российский ритейлер Х5 Group возобновил приобретение кондитерских изделий Mars для сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Поставки продукции были восстановлены после их временного приостановления в июле 2025 года, вызванного разногласиями между Х5 и поставщиком по вопросам ценообразования.

