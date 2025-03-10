В «Малой Сосновке» под Челябинском построят цех по производству пищевых добавок

В Сосновском районе Челябинской области в парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка» построят новый корпус производства добавок для пищевой промышленности. Проект одобрен экспертной организацией ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий» сообщается на сайте госреестра.
«В Челябинской области в Сосновском районе в парке индустриальных инноваций „Малая Сосновка“ построят производственный корпус высокотехнологичного производства добавок для пищевой промышленности. Челябинская область, Сосновский район, станция Смолино, примерно 1,8 километра от ориентира по направлению на северо-восток», — сообщается на сайте.
Строительством нового цеха займется компания ООО «Продхолдинг». Согласно сервису «Сбис», компания основана в 2011 году. Генеральный директор фирмы — Олег Дятчин. На компании зарегистрировано 45 видов деятельности, в том числе оптовая торговля молочной продукцией, выращивание зерновых культур, розничная торговля пищевыми маслами и жирами.
Индустриальный парк «Малая Сосновка» площадью более 49,9 гектара — производственная площадка и приоритетный проект Челябинской области. Имеет аккредитацию Минпромторга РФ, включен в федеральный реестр индустриальных парков РФ. Основная цель — создание благоприятных условий для развития бизнеса в регионе. Парк «Малая Сосновка» расположен в двух километрах от города в границах Саргазинского сельского поселения и обладает уникальным логистическим преимуществом за счет прямого выхода на автомобильную дорогу федерального значения М5 «Урал». Также он имеет выгодное географическое расположение вблизи воздушных, железнодорожных и автомобильных транспортных узлов.
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