16 февраля 2025
15 февраля 2025

Названа самая востребованная марка авто на вторичном рынке Челябинска

Челябинцы больше всего интересуются подержанными Toyota
© Служба новостей «URA.RU»
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Автолюбители предпочитают подержанные японские машины
Автолюбители предпочитают подержанные японские машины Фото:

В Челябинской области наибольший спрос на машины с пробегом приходится на Toyota. В пятерке лидеров четыре позиции занимают модели этой марки, поделились аналитики «Авито Авто».

«Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 5,4%. На втором месте — Toyota RAV4 (2,9%). Третью строчку занял Toyota Land Cruiser Prado, получивший 2,8% от всего интереса, а четвертую — Kia Sportage с долей 2,4%. Замыкает топ-5 Toyota Land Cruiser (2,3%)», — говорится в исследовании сервиса.

Автомобиль с пробегом сегодня обойдется примерно в 2,3 миллиона рублей, говорят аналитики. При этом покупатели продолжают отдавать предпочтение подержанным машинам из Германии и Японии, несмотря на дешевизну китайских брендов, отмечают эксперты.

Как ранее писало URA.RU, в январе 2025-го автомобили марки Toyota подешевели в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новые автомобили бренда потеряли в цене 45,7%.

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В Челябинской области наибольший спрос на машины с пробегом приходится на Toyota. В пятерке лидеров четыре позиции занимают модели этой марки, поделились аналитики «Авито Авто». «Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 5,4%. На втором месте — Toyota RAV4 (2,9%). Третью строчку занял Toyota Land Cruiser Prado, получивший 2,8% от всего интереса, а четвертую — Kia Sportage с долей 2,4%. Замыкает топ-5 Toyota Land Cruiser (2,3%)», — говорится в исследовании сервиса. Автомобиль с пробегом сегодня обойдется примерно в 2,3 миллиона рублей, говорят аналитики. При этом покупатели продолжают отдавать предпочтение подержанным машинам из Германии и Японии, несмотря на дешевизну китайских брендов, отмечают эксперты. Как ранее писало URA.RU, в январе 2025-го автомобили марки Toyota подешевели в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новые автомобили бренда потеряли в цене 45,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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