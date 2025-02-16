Названа самая востребованная марка авто на вторичном рынке Челябинска

В Челябинской области наибольший спрос на машины с пробегом приходится на Toyota. В пятерке лидеров четыре позиции занимают модели этой марки, поделились аналитики «Авито Авто».
«Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 5,4%. На втором месте — Toyota RAV4 (2,9%). Третью строчку занял Toyota Land Cruiser Prado, получивший 2,8% от всего интереса, а четвертую — Kia Sportage с долей 2,4%. Замыкает топ-5 Toyota Land Cruiser (2,3%)», — говорится в исследовании сервиса.
Автомобиль с пробегом сегодня обойдется примерно в 2,3 миллиона рублей, говорят аналитики. При этом покупатели продолжают отдавать предпочтение подержанным машинам из Германии и Японии, несмотря на дешевизну китайских брендов, отмечают эксперты.
Как ранее писало URA.RU, в январе 2025-го автомобили марки Toyota подешевели в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новые автомобили бренда потеряли в цене 45,7%.
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