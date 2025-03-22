Квартиру Ларисы Голубкиной за 27 миллионов могут передать престижному пансионату

Квартира почившей артистки Ларисы Голубкиной, оцененная в 27 миллионов рублей, могла быть передана в собственность престижного пансионата. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Последние годы Лариса Голубкина проживала в престижном пансионате. Это удовольствие не из дешевых. Часто при помещении пожилого человека в такой пансионат с ним заключают договор дарения или договор ренты на жилье в обмен на создание комфортных условий для получения палиативной помощи», — объяснил Хаминский. Его слова передает aif.ru.
Юрист также подчеркнул, что если квартира действительно была передана при жизни Голубкиной, то ее наследникам могут достаться лишь семейные реликвии. Он уточнил, что передача жилья произойти по договору дарения или ренты.
Ранее умерла народная артистка Голубкина. Сообщается, что долгое время она боролась с онкологией.
После смерти Голубкиной основным оставшимся наследством стала трехкомнатная квартира на Селезневской улице в Москве. Жилплощадь оценивают в 27 миллионов рублей.
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