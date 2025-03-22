«Не отказался бы любой пенсионер»: последние годы Лариса Голубкина жила в роскошном пансионате

Актриса Лариса Голубкина, скончавшаяся 22 марта на 86-м году жизни, провела последние годы в комфортном пансионате для пожилых людей. Учреждение располагается в поселке Барвиха Одинцовского района Подмосковья.
«Лариса Голубкина последние годы своей жизни провела в специализированном пансионате для престарелых», — сообщает aif.ru. Там добавили, что в этом учреждении, которое она считала своим «идеальным домом», Голубкина получала необходимую медицинскую помощь, так как долго боролась с болезнью Вальденстрема. Это редкое заболевание, относящееся к группе лимфопролиферативных расстройств.
Несмотря на критику со стороны дочери, Лариса Ивановна отмечала хорошее обслуживание и условия в учреждении. В последние месяцы здоровье актрисы сильно ухудшилось, и она скончалась от осложнений заболевания, не покидая постель.
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