«Не отказался бы любой пенсионер»: последние годы Лариса Голубкина жила в роскошном пансионате

Актриса Лариса Голубкина провела последние годы в пансионате для пожилых
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Голубкина считала пансионат в Подмосковье идеальным домом
Голубкина считала пансионат в Подмосковье идеальным домом Фото:

Актриса Лариса Голубкина, скончавшаяся 22 марта на 86-м году жизни, провела последние годы в комфортном пансионате для пожилых людей. Учреждение располагается в поселке Барвиха Одинцовского района Подмосковья.

«Лариса Голубкина последние годы своей жизни провела в специализированном пансионате для престарелых», — сообщает aif.ru. Там добавили, что в этом учреждении, которое она считала своим «идеальным домом», Голубкина получала необходимую медицинскую помощь, так как долго боролась с болезнью Вальденстрема. Это редкое заболевание, относящееся к группе лимфопролиферативных расстройств.

Несмотря на критику со стороны дочери, Лариса Ивановна отмечала хорошее обслуживание и условия в учреждении. В последние месяцы здоровье актрисы сильно ухудшилось, и она скончалась от осложнений заболевания, не покидая постель.

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Актриса Лариса Голубкина, скончавшаяся 22 марта на 86-м году жизни, провела последние годы в комфортном пансионате для пожилых людей. Учреждение располагается в поселке Барвиха Одинцовского района Подмосковья. «Лариса Голубкина последние годы своей жизни провела в специализированном пансионате для престарелых», — сообщает aif.ru. Там добавили, что в этом учреждении, которое она считала своим «идеальным домом», Голубкина получала необходимую медицинскую помощь, так как долго боролась с болезнью Вальденстрема. Это редкое заболевание, относящееся к группе лимфопролиферативных расстройств. Несмотря на критику со стороны дочери, Лариса Ивановна отмечала хорошее обслуживание и условия в учреждении. В последние месяцы здоровье актрисы сильно ухудшилось, и она скончалась от осложнений заболевания, не покидая постель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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