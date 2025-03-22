Лариса Голубкина после себя оставила трехкомнатную квартиру с плохим ремонтом

После смерти народной артистки Ларисы Голубкиной основным оставшимся наследством стала трехкомнатная квартира на Селезневской улице в Москве. Об этом сообщил юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Основное имущество, оставшееся после народной артистки, — это трехкомнатная квартира на Селезневской улице в Москве», — сообщил Хаминский aif.ru. Стоимость квартиры на Селезневской улице составляет около 27 миллионов рублей.
По словам Хаминского, в семье Голубкиной и ее покойного мужа, актера Андрея Миронова, также была дача в Подмосковье. «Считается, что в семье Мироновых была дача в Подмосковье, но так как Лариса Ивановна, по ее собственным словам, не любила вести хозяйство, загородное жилье к моменту ее смерти могло быть продано или подарено», — уточнил юрист.
Голубкина получила свою первую двухкомнатную квартиру в 1975 году, а после смерти Миронова в 1987 году присоединила к ней его однокомнатное жилье. Официальное право собственности на объединенную квартиру было признано только после обращения актрисы в суд, который удовлетворил ее иск.
После получения прав на всю площадь, Голубкина провела капитальный ремонт квартиры в английском стиле с помощью дизайнеров программы «Идеальный ремонт». Несмотря на обновления, интерьер сохранил атмосферу прошлого, а кабинет Миронова остался неизменным. Однако актриса позже призналась, что не все изменения ее устроили, отметив, что дизайнеры не учли ее невысокий рост, и качество полов не соответствовало ожиданиям.
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