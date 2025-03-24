Мать ребенка, изувеченного хаски в Сочи, украла деньги на лечение сына

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В феврале хаски напали на 9-летнего мальчика в Сочи
В феврале хаски напали на 9-летнего мальчика в Сочи Фото:

Экс-супруга Валентина Королева обвиняется в краже трех миллионов рублей, предназначенных на лечение их сына, пострадавшего от нападения собак в Сочи. Об этом сообщил сам Королев.

«Бывшая жена Валентина Королева, чей сын пострадал от нападения хаски в Сочи, украла три миллиона рублей, собранные на лечение ребенка», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на слова отца пострадавшего. В настоящее время женщина на связь не выходит.

В конце февраля голодные собаки сорвались с цепи и разбежались по маленькому горному поселению в Сочи. Во время бегства животные заметили 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде, и напали на него. Одна из хаски разорвала ребенку в бедро, тогда как другая нанесла увечья лицу мальчика, откусив части кожи вместе с щеками, носом и ртом.

На месте происшествия оказался взрослый, который смог отогнать агрессивных псов и вызвал отца мальчика и скорую помощь. После первой помощи в больнице Сочи состояние мальчика было стабилизировано, после чего его перевезли в Краснодар. 2 марта пострадавший ребенок был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где на протяжении трех недель он находится под присмотром ведущих специалистов страны.

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Экс-супруга Валентина Королева обвиняется в краже трех миллионов рублей, предназначенных на лечение их сына, пострадавшего от нападения собак в Сочи. Об этом сообщил сам Королев. «Бывшая жена Валентина Королева, чей сын пострадал от нападения хаски в Сочи, украла три миллиона рублей, собранные на лечение ребенка», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на слова отца пострадавшего. В настоящее время женщина на связь не выходит. В конце февраля голодные собаки сорвались с цепи и разбежались по маленькому горному поселению в Сочи. Во время бегства животные заметили 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде, и напали на него. Одна из хаски разорвала ребенку в бедро, тогда как другая нанесла увечья лицу мальчика, откусив части кожи вместе с щеками, носом и ртом. На месте происшествия оказался взрослый, который смог отогнать агрессивных псов и вызвал отца мальчика и скорую помощь. После первой помощи в больнице Сочи состояние мальчика было стабилизировано, после чего его перевезли в Краснодар. 2 марта пострадавший ребенок был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где на протяжении трех недель он находится под присмотром ведущих специалистов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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