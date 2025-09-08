Жители Подмосковья столкнулись с радиационным туманом 8 сентября

Утром 8 сентября жители северных и северо-западных районов Подмосковья столкнулись с радиационным туманом. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.
«Густой утренний туман 8 сентября наблюдался на севере и северо-западе Подмосковья», — написала Позднякова в своем telegram-канале. По данным синоптика, в Клину видимость в тумане сокращалась до 50 метров, а в Волоколамске — до 200 метров.
Радиационный туман — это атмосферное явление, возникающее преимущественно в ночные и утренние часы при определенных погодных условиях. Главной причиной появления радиационного тумана является ночное выхолаживание приземного слоя воздуха. В безоблачные и тихие ночи земля быстро теряет тепло, отдавая его в атмосферу. В результате температура воздуха у поверхности земли может резко снижаться на 2-3 часа до уровня точки росы, когда влага начинает конденсироваться.
Отличительной чертой радиационного тумана является то, что он формируется не над водоемами, а над сушей — дорогами и полями. Это связано с тем, что температура воды в реках и озерах меняется в течение суток незначительно, а вот почва и асфальт быстро остывают ночью, способствуя появлению тумана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.