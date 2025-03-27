Захарова: Россия ожидает подключения к SWIFT

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Помимо подключения к SWIFT, в России ждут снятия санкций с Россельхозбанка, заявила Захарова
Помимо подключения к SWIFT, в России ждут снятия санкций с Россельхозбанка, заявила Захарова Фото:
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В России ждут, когда Европа подключит страну к международной платежной системе SWIFT. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что также ожидается снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

«РФ ожидает <...> подключения к SWIFT», — заявила Захарова во время брифинга. Трансляция опубликована в ее telegram-канале

Ранее сообщалось, что Европейский союз на данный момент не собирается вносить изменения в санкционный режим против России и не допустит восстановления доступа российских банков к международной платежной системе SWIFT. Причиной такого решения является якобы отсутствие изменений в политике и целях РФ. Европейский дипломат также указал, что это решение может осложнить реализацию недавних договоренностей между Россией и США, достигнутых в ходе переговоров в Саудовской Аравии.

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В России ждут, когда Европа подключит страну к международной платежной системе SWIFT. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что также ожидается снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. «РФ ожидает <...> подключения к SWIFT», — заявила Захарова во время брифинга. Трансляция опубликована в ее telegram-канале.  Ранее сообщалось, что Европейский союз на данный момент не собирается вносить изменения в санкционный режим против России и не допустит восстановления доступа российских банков к международной платежной системе SWIFT. Причиной такого решения является якобы отсутствие изменений в политике и целях РФ. Европейский дипломат также указал, что это решение может осложнить реализацию недавних договоренностей между Россией и США, достигнутых в ходе переговоров в Саудовской Аравии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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