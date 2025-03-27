Euractiv: ЕС оттягивает смягчение санкций против РФ до конца июля

Европейский союз пока не планирует вносить коррективы в режим санкций против России и не разрешит подключение российских банков к международной платежной системе SWIFT. Об этом сообщил один из европейских дипломатов, добавив, что это связано с тем, что ни РФ, ни ее цели не изменились.
Отмечается, что такая позиция может создать трудности в реализации договоренностей между Россией и США, достигнутых в ходе переговоров в Саудовской Аравии. Так, для выполнения условий соглашения о прекращении огня в Черном море, которое требует отмены антироссийских санкций, администрации США потребуется одобрение Брюсселя. Получение такого одобрения может оказаться сложным.
«Все пока что анализируют, что это значит или может значить. Но на данный момент это заявление [о договоренностях РФ и США], к которому мы не имеем никакого отношения. До следующего продления санкций (в июле 2025 года — прим. URA.RU) ничего не изменится, и мы работаем над тем, чтобы ничего не изменилось, потому что не изменилась ни сама Россия, ни ее цели», — заявил европейский дипломат для портала Euractiv.
Источник добавил, что основанием для пересмотра санкционной политики ЕС является прекращение конфликта на Украине и полный вывод войск с территорий, которые Запад считает украинскими. При этом, говоря об отказе в подключении к системе SWIFT, расположенной в Бельгии, — она подчиняется европейским законам и регуляциям о санкциях. Пока ЕС не изменит свою санкционную политику, система не сможет подключить российские банки, указал старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и политики безопасности Янис Клюге. Он также отметил, что теоретически некоторые страны Евросоюза, например Венгрия, могут попытаться заблокировать продление санкций в июле 2025 год, если российские банки не будут подключены к SWIFT. В то же время эксперт выразил мнение, что США не сможет заставить Брюссель или платежную систему подключить российские банки.
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