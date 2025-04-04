Жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье

Модель Хейли Бибер (дочь актера Стивена Болдуина), супруга певца Джастина Бибера, обратилась к близким с просьбой молиться за здоровье мужа. Певец испытывает серьёзные проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем, что вызывает у Хейли сильное беспокойство. Об этих нюансах рассказал анонимный источник, приближенный к семье Бибера.
«Хейли попросила окружающих молиться за Бибера, потому что не может сама вытащить его из этого состояния. Близкие не верят, что даже он сам может вытащить себя из этого. Только Бог и молитвы могут помочь ему сейчас», — заявил собеседник изданию Daily Mail. По его словам, артист не осознаёт необходимости лечения, страдает от бессонницы, почти не ест и отправляет странные сообщения.
Ранее Джастина Бибера обвиняли в употреблении наркотиков во время прямых эфиров в соцсетях. Певец опроверг эти слухи, заявив, что полностью сосредоточен на творчестве и заботе о сыне, сообщает Lenta.
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