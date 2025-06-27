Европейские союзники США выражают обеспокоенность по поводу закупок американского вооружения на фоне увеличения военных расходов. Как сообщает агентство Bloomberg , опасения связаны с возможной зависимостью от США и внешнеполитическим курсом, который проводит президент Дональд Трамп в отношении России.
«Союзники США опасаются покупать американское оружие, поскольку планируют наращивать оборону», — сообщил Bloomberg. В публикации отмечается, что технологическое отставание оборонной промышленности Европы вынуждает страны региона рассматривать поставки современных вооружений из США как единственный быстрый способ нарастить военный потенциал.
При этом непредсказуемость внешней политики Вашингтона и действия администрации Трампа вызывают у европейских союзников сомнения в целесообразности таких закупок. Агентство также сообщает, что президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на развитии собственного оборонного производства в Европе. Европейские компании рассчитывают на рост спроса со стороны стран ЕС, однако признают текущую неготовность самостоятельно обеспечивать все потребности оборонного сектора региона.
Ранее Европейская комиссия обнародовала стратегию под названием «Перевооружение Европы», которая впоследствии была переименована в «Готовность 2030» после того, как ряд государств — членов ЕС выразили несогласие с первоначальным названием. Как отметил лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, Европейский союз планирует направить 650 миллиардов евро на закупку вооружения у Соединенных Штатов, а также рассматривает возможность объявления войны России.
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