Lada Granta стала самым популярным автомобилем у россиян

Бренд Lada сохранил лидерство на российском рынке легковых автомобилей в марте текущего года, заняв 31,5% рынка. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
«На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка Lada, на долю которой в начале весны пришлось более 31%», — говорится в сообщении агентства «Автостат», его текст приводит «Прайм». По их данным, в количественном выражении указанный процент проданных машин составляет 25 167 экземпляров. При этом отмечается, что годом ранее в аналогичный период на долю Lada приходилось ниже 28% рынка.
В то время как Lada продолжает укреплять свое положение на рынке, китайские автомобильные бренды также показывают значительный рост. В частности, Haval и Chery стали вторым и третьим самыми популярными марками в России в марте, с долями рынка соответственно 12,3% и 10,5%.
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