В НАТО восхитились одним преимуществом Минобороны РФ

FT: в НАТО высоко оценили потенциал России для работы в глубинах океана
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В НАТО считают, что ГУГИ представляет угрозу для западных энергосистем
В НАТО считают, что ГУГИ представляет угрозу для западных энергосистем Фото:

Главное управление глубоководных исследований, также известное как ГУГИ, Минобороны России обладает ведущими в мире возможностями для проведения операций в глубоких слоях океана. Об этом сообщает один из командующих ВМС НАТО.

«Главный потенциал в мире для работы в глубоких океанах, — передает Financial Times слова командующего ВМС НАТО. Там добавили, что, согласно информации от Норвежской разведывательной службы (NIS), ГУГИ в сотрудничестве с Северным флотом обладает значительными ресурсами, которые могут представлять угрозу как для критически важной подводной инфраструктуры Норвегии, так и для западных энергетических систем.

Расположенное в отдаленном заливе Оленья Губа на северном побережье Кольского полуострова, ГУГИ занимается обслуживанием обширной сети датчиков на морском дне, которые служат для оповещения России о приближении подводных лодок потенциального противника. В его арсенале имеются подводные аппараты, способные достигать экстремальных глубин и оснащенные манипуляторами для повреждения энергетических и коммуникационных кабелей не только в Арктике, но и за ее пределами.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Северный флот Российской Федерации успешно осуществил операцию применения реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» для нанесения удара по скоплениям войск Украины, расположенным на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Для корректировки артиллерийского огня использовался беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», передает «Царьград».

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Главное управление глубоководных исследований, также известное как ГУГИ, Минобороны России обладает ведущими в мире возможностями для проведения операций в глубоких слоях океана. Об этом сообщает один из командующих ВМС НАТО. «Главный потенциал в мире для работы в глубоких океанах, — передает Financial Times слова командующего ВМС НАТО. Там добавили, что, согласно информации от Норвежской разведывательной службы (NIS), ГУГИ в сотрудничестве с Северным флотом обладает значительными ресурсами, которые могут представлять угрозу как для критически важной подводной инфраструктуры Норвегии, так и для западных энергетических систем. Расположенное в отдаленном заливе Оленья Губа на северном побережье Кольского полуострова, ГУГИ занимается обслуживанием обширной сети датчиков на морском дне, которые служат для оповещения России о приближении подводных лодок потенциального противника. В его арсенале имеются подводные аппараты, способные достигать экстремальных глубин и оснащенные манипуляторами для повреждения энергетических и коммуникационных кабелей не только в Арктике, но и за ее пределами. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Северный флот Российской Федерации успешно осуществил операцию применения реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» для нанесения удара по скоплениям войск Украины, расположенным на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Для корректировки артиллерийского огня использовался беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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