Минсельхоз просит производителей ограничить цены

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Предприятия выступили против ограничения цен
Предприятия выступили против ограничения цен Фото:

Минсельхоз обсудил возможность регулировки цен с крупными производителями молока, овощей и птицеводческих продуктов. Предприятия оказались против, о чем говорится в письме Минсельхоза.

«Минсельхоз обратился к нескольким крупнейшим ассоциациям производителей продуктов питания с просьбой оценить возможность законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на овощи, молочные и птицеводческие товары», — сказано в письме Минсельхоза. Его содержание приводит «Коммерсант».

Минсельхоз обратился в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов и Российский птицеводческий союз. Инициатива заключалась в установлении властями ценовых диапазонов на товары или в продаже продуктов через долгосрочные договоры, но предприятия не поддержали предложение. «Союзмолоко» устроило предложение о долгосрочных контрактах, однако фиксирование цен на определенном уровне вызывает опасения, заявил гендиректор компании Артем Белов.

В России наблюдается рост цен на товары первой необходимости. Ранее значительно возросла стоимость моркови и молока.

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Минсельхоз обсудил возможность регулировки цен с крупными производителями молока, овощей и птицеводческих продуктов. Предприятия оказались против, о чем говорится в письме Минсельхоза. «Минсельхоз обратился к нескольким крупнейшим ассоциациям производителей продуктов питания с просьбой оценить возможность законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на овощи, молочные и птицеводческие товары», — сказано в письме Минсельхоза. Его содержание приводит «Коммерсант». Минсельхоз обратился в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов и Российский птицеводческий союз. Инициатива заключалась в установлении властями ценовых диапазонов на товары или в продаже продуктов через долгосрочные договоры, но предприятия не поддержали предложение. «Союзмолоко» устроило предложение о долгосрочных контрактах, однако фиксирование цен на определенном уровне вызывает опасения, заявил гендиректор компании Артем Белов. В России наблюдается рост цен на товары первой необходимости. Ранее значительно возросла стоимость моркови и молока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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