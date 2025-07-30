Shaman экстренно обратился к фанатам с важным заявлением

Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал экстренное заявление, адресованное своим поклонникам и широкой общественности. Артист предупредил о появлении мошеннического сайта, который использует его имя и имя его команды.
«Кто-то создал сайт, собирает видео и деньги на помощь военным, при этом использует моё имя и имена моей команды, чтобы вызвать доверие у граждан нашей страны», — написал певец в своем telegram-канале. По словам Shaman, злоумышленники утверждают, что эти материалы необходимы для создания видеоклипа, однако построено оно таким образом, что вызывает подозрения о возможном использовании данных в ущерб безопасности российских военных.
Shaman категорически опроверг свою причастность к подобным инициативам. Он сообщил, что не занимается сбором материалов для видеоклипа о российских военных и не проводит никаких акций по сбору средств через сторонние сайты. Артист призвал поклонников быть особенно внимательными и не отправлять никакую информацию или деньги на подозрительные адреса.
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