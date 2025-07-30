Shaman экстренно обратился к фанатам с важным заявлением

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Shaman категорически опроверг свою причастность к подобным инициативам
Shaman категорически опроверг свою причастность к подобным инициативам Фото:

Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал экстренное заявление, адресованное своим поклонникам и широкой общественности. Артист предупредил о появлении мошеннического сайта, который использует его имя и имя его команды.

«Кто-то создал сайт, собирает видео и деньги на помощь военным, при этом использует моё имя и имена моей команды, чтобы вызвать доверие у граждан нашей страны», — написал певец в своем telegram-канале. По словам Shaman, злоумышленники утверждают, что эти материалы необходимы для создания видеоклипа, однако построено оно таким образом, что вызывает подозрения о возможном использовании данных в ущерб безопасности российских военных.

Shaman категорически опроверг свою причастность к подобным инициативам. Он сообщил, что не занимается сбором материалов для видеоклипа о российских военных и не проводит никаких акций по сбору средств через сторонние сайты. Артист призвал поклонников быть особенно внимательными и не отправлять никакую информацию или деньги на подозрительные адреса.

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Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал экстренное заявление, адресованное своим поклонникам и широкой общественности. Артист предупредил о появлении мошеннического сайта, который использует его имя и имя его команды. «Кто-то создал сайт, собирает видео и деньги на помощь военным, при этом использует моё имя и имена моей команды, чтобы вызвать доверие у граждан нашей страны», — написал певец в своем telegram-канале. По словам Shaman, злоумышленники утверждают, что эти материалы необходимы для создания видеоклипа, однако построено оно таким образом, что вызывает подозрения о возможном использовании данных в ущерб безопасности российских военных. Shaman категорически опроверг свою причастность к подобным инициативам. Он сообщил, что не занимается сбором материалов для видеоклипа о российских военных и не проводит никаких акций по сбору средств через сторонние сайты. Артист призвал поклонников быть особенно внимательными и не отправлять никакую информацию или деньги на подозрительные адреса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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