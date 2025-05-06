Захарова: нацизм вновь поднимает голову в Европе

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Европе вновь фиксируются проявления нацизма. Дипломат отметила, что это несмотря на то, что во время Второй мировой войны он должен был быть полностью уничтожен.
«Однако в той войне была уничтожена не только верхушка айсберга. Должен-то был быть уничтожен весь нацизм. А удалось уничтожить только визуальную его часть. Корни сохранились. И сегодня нацизм вновь поднимает голову прежде всего в Европе», — отметила Захарова на брифинге в МИД РФ.
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