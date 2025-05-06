Захарова: нацизм вновь поднимает голову в Европе

Представитель МИД Захарова заявила о нацизме в странах Европы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова заявила, что Европа пытается переписать историю Второй мировой войны
Захарова заявила, что Европа пытается переписать историю Второй мировой войны Фото:

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Европе вновь фиксируются проявления нацизма. Дипломат отметила, что это несмотря на то, что во время Второй мировой войны он должен был быть полностью уничтожен.

«Однако в той войне была уничтожена не только верхушка айсберга. Должен-то был быть уничтожен весь нацизм. А удалось уничтожить только визуальную его часть. Корни сохранились. И сегодня нацизм вновь поднимает голову прежде всего в Европе», — отметила Захарова на брифинге в МИД РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Европе вновь фиксируются проявления нацизма. Дипломат отметила, что это несмотря на то, что во время Второй мировой войны он должен был быть полностью уничтожен. «Однако в той войне была уничтожена не только верхушка айсберга. Должен-то был быть уничтожен весь нацизм. А удалось уничтожить только визуальную его часть. Корни сохранились. И сегодня нацизм вновь поднимает голову прежде всего в Европе», — отметила Захарова на брифинге в МИД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...