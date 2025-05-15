Ориентировочное время начала переговоров России и Украины сдвинулось

Начало переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле запланировано на вторую половину дня 13 мая. Ранее появились сообщения о начале переговоров в 10:00 по МСК. Об этом сообщает информированный источник в российской делегации.
«Ориентировочно после обеда», — сообщил источник РИА Новости в беседе о времени начала переговоров между сторонами. Точные детали о повестке встречи пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что переговоры пройдут при посредничестве Турции, которая предоставила для диалога свою площадку в Стамбуле. ТАСС публиковал информацию о том, что начало запланировано на 10:00 по местному времени, которое совпадает с московским.
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