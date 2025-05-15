Ориентировочное время начала переговоров России и Украины сдвинулось

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры начнутся во второй половине дня 15 мая
Переговоры начнутся во второй половине дня 15 мая Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Начало переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле запланировано на вторую половину дня 13 мая. Ранее появились сообщения о начале переговоров в 10:00 по МСК. Об этом сообщает информированный источник в российской делегации.

«Ориентировочно после обеда», — сообщил источник РИА Новости в беседе о времени начала переговоров между сторонами. Точные детали о повестке встречи пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что переговоры пройдут при посредничестве Турции, которая предоставила для диалога свою площадку в Стамбуле. ТАСС публиковал информацию о том, что начало запланировано на 10:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начало переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле запланировано на вторую половину дня 13 мая. Ранее появились сообщения о начале переговоров в 10:00 по МСК. Об этом сообщает информированный источник в российской делегации. «Ориентировочно после обеда», — сообщил источник РИА Новости в беседе о времени начала переговоров между сторонами. Точные детали о повестке встречи пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что переговоры пройдут при посредничестве Турции, которая предоставила для диалога свою площадку в Стамбуле. ТАСС публиковал информацию о том, что начало запланировано на 10:00 по местному времени, которое совпадает с московским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...