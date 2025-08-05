В Кремле ответили на вопрос URA.RU о сносе последнего памятника Ленину на Украине

Песков: снос последнего памятника Ленину на Украине не красит киевский режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос последнего памятника Ленину на Украине не красит киевский режим, считает Дмитрий Песков
Снос последнего памятника Ленину на Украине не красит киевский режим, считает Дмитрий Песков Фото:

Киевский режим хочет опередить всю Европу в борьбе с памятниками. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на снос последнего памятника Владимиру Ленину на Украине.

«Украина сейчас, собственно, хорошо известна своей борьбой с памятниками. Она в этом плане пытается идти впереди Европы всей. И это тоже не красит киевский режим», — заявил Песков.

Накануне украинская общественная организация «Деколонизация. Украина» сообщила, что в селе Рудковцы Хмельницкой области снесли последний на Украине памятник Владимиру Ленину. Ранее президент России Владимир Путин называл Ленина «автором и архитектором» Украины. В 2015 году на Украине приняли закон о так называемой декоммунизации, после чего начался демонтаж памятников и переименование улиц. В последнее время Киев начал вести борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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Киевский режим хочет опередить всю Европу в борьбе с памятниками. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о реакции Кремля на снос последнего памятника Владимиру Ленину на Украине. «Украина сейчас, собственно, хорошо известна своей борьбой с памятниками. Она в этом плане пытается идти впереди Европы всей. И это тоже не красит киевский режим», — заявил Песков. Накануне украинская общественная организация «Деколонизация. Украина» сообщила, что в селе Рудковцы Хмельницкой области снесли последний на Украине памятник Владимиру Ленину. Ранее президент России Владимир Путин называл Ленина «автором и архитектором» Украины. В 2015 году на Украине приняли закон о так называемой декоммунизации, после чего начался демонтаж памятников и переименование улиц. В последнее время Киев начал вести борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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