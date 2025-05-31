Американский HIMARS проиграл «Искандеру» в Сумской области

МО РФ: в Сумской области уничтожены две боевые установки, произведенные в США
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ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS
ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS Фото:
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Вооруженные силы РФ в Сумской области уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, произведенные в США, а также боеприпасы к ним. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Для выполнения операции были использованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». «Ударом ОТРК „Искандер“ в Сумской области уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и боеприпасы к ним», — сообщило ведомство в новом брифинге.

Ранее, 11 мая, город Рыльск в Курской области подвергся ракетной атаке, предположительно с применением американских HIMARS, после чего российские военные также уничтожили установку HIMARS в селе Нагорновка Сумской области с помощью ОТРК «Искандер» и ударного БПЛА. Тогда о ликвидации комплекса сообщили официальные источники правительства Курской области.

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Вооруженные силы РФ в Сумской области уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, произведенные в США, а также боеприпасы к ним. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Для выполнения операции были использованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». «Ударом ОТРК „Искандер“ в Сумской области уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и боеприпасы к ним», — сообщило ведомство в новом брифинге. Ранее, 11 мая, город Рыльск в Курской области подвергся ракетной атаке, предположительно с применением американских HIMARS, после чего российские военные также уничтожили установку HIMARS в селе Нагорновка Сумской области с помощью ОТРК «Искандер» и ударного БПЛА. Тогда о ликвидации комплекса сообщили официальные источники правительства Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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