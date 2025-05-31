MWM: ФРГ впервые со времен нацистов отправила постоянные войска в другую страну

Впервые со времен нацистской эпохи Германия разместила свои вооруженные силы на территории иностранного государства. Об этом рассказал портал Military Watch Magazine (MWM).
«Немецкая армия начала первое постоянное развертывание своих подразделений на иностранной территории со времен нацисткой Германии. Они сформировали новую 45-ю танковую бригаду, расположенную в Вильнюсе, Литва», — сообщается в материале MWM.
Отмечается, что механизированная бригада там будет расширена до 4800 человек личного состава и к концу 2025 года будет оснащена 44 основными боевыми танками Leopard 2 в составе 203-го танкового батальона и еще 44 боевыми машинами пехоты Puma в составе 122-го танково-гренадерского батальона. Журналисты также отметили существующие трудности в обучении ВС ФРГ, а также подчеркнули недостаточную эффективность немецкой военной техники, проявившуюся во время боевых действий на территории Украины.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивал, что отправка немецких войск за рубеж возможна только при наличии международного мандата и одобрения парламента, а дискуссии о размещении иностранных военных контингентов в Европе усилились на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Идея участия немецких военных за пределами страны обсуждалась и ранее, но до сих пор не реализовывалась в подобных масштабах.
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