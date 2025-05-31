Во время визита в Германию президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось добиться передачи ракет Taurus, что стало значительным разочарованием для Киева. Об этом сообщает издание Bild.
«Особенно тяжелая ситуация [для Вооруженных сил Украины складывается] в Сумской области», — пишет Bild. По их информации, ситуация на фронте также складывается не в пользу Украины. Вооруженные силы Российской Федерации за последнюю неделю успешно продвинулись вперед, заняв 18 населенных пунктов на площади около 200 квадратных километров. Особенно сложная обстановка наблюдается в Сумской области.
В материале отмечают, что украинская армия испытывает трудности с остановкой продвижения российских войск. Наиболее активные действия ВС РФ зафиксированы в Донецкой народной республике, где боевые действия ведутся почти по всей линии фронта протяженностью 500 км.
Ранее мы сообщали, что Москва оставляет за собой право рассматривать любые возможные меры в ответ на поставки немецких ракет Taurus Украине, расценивая подобные действия как недопустимые. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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