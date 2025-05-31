Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Германии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пилот самолета погиб в результате крушения
Пилот самолета погиб в результате крушения Фото:

В Германии легкомоторное воздушное судно врезалось в жилой дом. Об этом сообщила немецкая газета Bild. 

«Самолет врезался в палисадник дома в районе Кляйненбройх, задев также фасад», — написало издание. Там уточнили, что зафиксировано возгорание части дома. Значительные повреждения получили отдельные участки стены здания.

Как сообщает издание, в результате происшествия погиб пилот. Кроме того, жертвой аварии стал еще один человек. Самолет намеревался совершить посадку в аэропорту Менхенгладбаха. Пилот уведомил диспетчеров о возникших проблемах с двигателем. Вскоре после этого случилось крушение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и спасательные бригады. Причины и обстоятельства авиакатастрофы на текущий момент остаются невыясненными.

Ранее в южнокорейском городе Пхохан так же произошло крушение самолета. На момент происшествия на борту воздушного судна находились четыре человека, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Германии легкомоторное воздушное судно врезалось в жилой дом. Об этом сообщила немецкая газета Bild.  «Самолет врезался в палисадник дома в районе Кляйненбройх, задев также фасад», — написало издание. Там уточнили, что зафиксировано возгорание части дома. Значительные повреждения получили отдельные участки стены здания. Как сообщает издание, в результате происшествия погиб пилот. Кроме того, жертвой аварии стал еще один человек. Самолет намеревался совершить посадку в аэропорту Менхенгладбаха. Пилот уведомил диспетчеров о возникших проблемах с двигателем. Вскоре после этого случилось крушение. На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и спасательные бригады. Причины и обстоятельства авиакатастрофы на текущий момент остаются невыясненными. Ранее в южнокорейском городе Пхохан так же произошло крушение самолета. На момент происшествия на борту воздушного судна находились четыре человека, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...