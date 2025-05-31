Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Германии

В Германии легкомоторное воздушное судно врезалось в жилой дом. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
«Самолет врезался в палисадник дома в районе Кляйненбройх, задев также фасад», — написало издание. Там уточнили, что зафиксировано возгорание части дома. Значительные повреждения получили отдельные участки стены здания.
Как сообщает издание, в результате происшествия погиб пилот. Кроме того, жертвой аварии стал еще один человек. Самолет намеревался совершить посадку в аэропорту Менхенгладбаха. Пилот уведомил диспетчеров о возникших проблемах с двигателем. Вскоре после этого случилось крушение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и спасательные бригады. Причины и обстоятельства авиакатастрофы на текущий момент остаются невыясненными.
Ранее в южнокорейском городе Пхохан так же произошло крушение самолета. На момент происшествия на борту воздушного судна находились четыре человека, передает «Национальная служба новостей».
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