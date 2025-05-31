Появилось видео из разрушенных ВСУ курских городов

Следственный комитет ВС РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с нападением ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в соцсетях. Там же опубликовано соответвующее видео разрушений.
«Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой на Рыльский и Льговский районы Курской области», — передал СК слова Петренко в своем telegram-канале. Там добавили, что в результате преступления пострадали мирные жители, среди которых имеются дети. Кроме того, зафиксированы повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Сегодня ночью ВСУ осуществили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на город Рыльск Рыльского района, а также на населенный пункт Артаково Льговского района Курской области. В ходе нападения украинские военные целенаправленно нанесли удары по гражданским объектам.
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