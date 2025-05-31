The Times: Кличко публично обвинил Зеленского в авторитаризме

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко назревает открытый конфликт. Глава украинской столицы открыто обвиняет президента страны в авторитаризме. Об этом одному из британских изданий сообщили сами участники противостояния и представителей городской администрации.
«Виталий Кличко был боксером-тяжеловесом до того, как стать мэром Киева, но теперь ему предстоит борьба за контроль после того, как президент Украины ограничил его полномочия... Они фактически находятся в состоянии войны после того, как тлеющий между ними спор стал достоянием общественности», — пишет The Times.
По словам самого Кличко, многие городские главы находятся под давлением, однако его известность служит ему определенной защитой. Если уволить мэра Чернигова относительно несложно, то сместить руководителя столицы, который широко известен за пределами страны, значительно труднее. В связи с этим предпринимаются усилия по дискредитации и подрыву репутации Кличко.
Издание также публикует мнение главы военной администрации Киева Александра Ткаченко, назначенного указом Зеленского. По его словам, коррупция в городе, охватывающая «от строек до кладбищ», невозможна без участия городских властей. Ткаченко утверждает, что Кличко занимает пост мэра уже более 10 лет, при этом отсутствует прозрачность и не принимаются необходимые решения. Он связывает популярность Кличко и его удержание у власти с былой спортивной карьерой.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что центральные органы власти Украины, включая президента Владимира Зеленского, предпринимают шаги по блокированию деятельности Киевского городского совета и оказывают дополнительное давление на органы местного самоуправления. Как отметил Кличко, проведение ключевого заседания Киевсовета было сорвано из-за недостаточного числа депутатов для обеспечения кворума.
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