Shaman рассказал, чем его расстраивают слушатели

Безразличие зрителей пугает больше, чем негативные комментарии. Такое мнение выразил заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.
«Некоторые говорят, что нужно не обращать внимание, игнорировать [критику], но я считаю иначе. Эти люди, которые пишут негативные комментарии <...>, они вложили в это энергию, да со знаком минус, но энергию. Это не ноль <...>, ноль — это безразличие, то есть смерть для артиста», — поделился Shaman для ТАСС.
Ранее Ярослав Дронов объявил о том, что практически завершил создание композиции для международного музыкального конкурса «Интервидение». По его словам, презентация новой песни запланирована на следующую неделю.
Ярослав Дронов (Shaman) был выбран для представления России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет 20 сентября 2025 года на площадке Live Арена в Москве. Организаторами конкурса выступают российские власти, а участие подтвердили артисты из более чем 20 стран, включая государства БРИКС. Решение о проведении конкурса в России закреплено указом президента Владимира Путина.
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