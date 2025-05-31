В ЛДПР предложили россиянам не пить в определенные дни

Депутаты из «Зова народа» направили в Госдуму инициативу о пяти днях трезвости
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В ЛДПР предложили ввести «дни трезвости» в России
В ЛДПР предложили ввести «дни трезвости» в России Фото:

Общественная организация «Зов народа» предложила ввести в России пять «дней трезвости», когда гражданам рекомендуется отказаться от употребления алкоголя. Обращение с соответствующей инициативой направлено в Министерство здравоохранения РФ и Государственную думу, представители организации. 

«Общественники предложили ввести в России пять „дней трезвости“. Обращение направлено в Минздрав и Госдуму РФ», — передает argumenti.ru. По мнению авторов инициативы, трезвыми днями должны стать 25 мая (День последнего звонка), 28 июня (день школьных выпускных), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости). Депутаты в эти даты предлагают не только воздерживаться от алкоголя, но и проводить тематические лекции о вреде его употребления, обращаться за консультациями к профильным специалистам и продвигать здоровый образ жизни среди молодежи.

В «Зове народа» также отметили, что инициатива опирается на белорусский опыт, где на аналогичные даты приходится ограничение на продажу алкоголя. По словам общественников, такие меры позволяют снизить число правонарушений и травм среди молодежи, а также формируют культуру ответственного поведения в обществе.

За последний год в России возросла динамика потребления алкоголя — россияне стали больше пить. Согласно данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ, в марте на каждого жителя страны в среднем пришлось 8,41 литра потребленного этанола.

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Общественная организация «Зов народа» предложила ввести в России пять «дней трезвости», когда гражданам рекомендуется отказаться от употребления алкоголя. Обращение с соответствующей инициативой направлено в Министерство здравоохранения РФ и Государственную думу, представители организации.  «Общественники предложили ввести в России пять „дней трезвости“. Обращение направлено в Минздрав и Госдуму РФ», — передает argumenti.ru. По мнению авторов инициативы, трезвыми днями должны стать 25 мая (День последнего звонка), 28 июня (день школьных выпускных), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости). Депутаты в эти даты предлагают не только воздерживаться от алкоголя, но и проводить тематические лекции о вреде его употребления, обращаться за консультациями к профильным специалистам и продвигать здоровый образ жизни среди молодежи. В «Зове народа» также отметили, что инициатива опирается на белорусский опыт, где на аналогичные даты приходится ограничение на продажу алкоголя. По словам общественников, такие меры позволяют снизить число правонарушений и травм среди молодежи, а также формируют культуру ответственного поведения в обществе. За последний год в России возросла динамика потребления алкоголя — россияне стали больше пить. Согласно данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ, в марте на каждого жителя страны в среднем пришлось 8,41 литра потребленного этанола.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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