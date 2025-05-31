Сотни россиян не смогут общаться по WhatsApp*

С 1 июня 2025 года мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) прекратит поддержку миллионов устаревших смартфонов, в числе которых окажутся как модели iPhone, так и устройства на Android. Об этом сообщил портал 9to5Mac.
«WhatsApp официально прекращает поддержку нескольких устаревших смартфонов с этого воскресенья, 1 июня», — написал портал. Там уточнили, что мессенджер прекратит поддержку устройств, работающих на iOS 15.1, Android 5.1 и более ранних версий этих операционных систем.
WhatsApp станет недоступен для пользователей iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а среди Android-устройств ограничение затронет сотни моделей. Владельцам устаревших гаджетов советуют, по возможности, обновить программное обеспечение или рассмотреть приобретение нового устройства.
Ранее стало известно, что украинские преступные организации задействуют аккаунты российских школьников в WhatsApp. Мошенники арендуют учетные записи несовершеннолетних граждан по цене от четырех до восьми долларов в час для осуществления дистанционного телефонного мошенничества, передает «Национальная служба новостей».
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
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