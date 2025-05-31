Над Российскими регионами за сутки сбили больше 150 украинских дронов

За прошедшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 169 БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средства ПВО РФ за сутки сбили 169 беспилотников», — рассказали на брифинге министерства. На месте крушения дронов работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что в городе Рыльск Курской области произошла атака украинских БПЛА на два жилых дома. В результате чего ранения получили семь мирных жителей. В одной из многоэтажек возгорание началось на первом этаже и затем перекинулось на балконы прилегающих квартир. В другом доме после атаки дрона огонь охватил третий этаж.
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