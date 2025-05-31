Русскоговорящего мальчика из ДНР затравили сверстники

Школьник из ДНР: учителя меня не любили, потому что я разговаривал на русском
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Школьник из Красного Лимана рассказал, как его оскорбляли из-за русского языка
Школьник из Красного Лимана рассказал, как его оскорбляли из-за русского языка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Матвей Берючин из Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР), контролируемого сейчас украинскими силами, рассказал, что в школе над ним издевались из-за того, что он разговаривал на русском языке. Об этом мальчик поделился в интервью. 

Матвей и его семья недавно покинули город и переехали на территорию, контролируемую Россией. «Там [в школе] мне вообще не нравилось. Меня учителя не любили, потому что я на русском разговаривал», — поделился Матвей в интервью для РИА Новости.  

По словам мальчика, одна из учительниц особенно строго относилась к нему, требуя общаться на украинском языке. «Была одна бабушка, учительница тоже. Она меня больше всех ненавидела. Говорила, что я никто. Она меня не любила просто, потому что я не украинец и не разговариваю на их языке», — добавил он.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщал, что число школьников, изучающих русский язык в стране, сократилось до исторического минимума — всего 345 человек против примерно 100 тысяч в 2021–2022 учебном году. С нового учебного года преподавание на русском языке в украинских школах полностью прекратится.

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Матвей Берючин из Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР), контролируемого сейчас украинскими силами, рассказал, что в школе над ним издевались из-за того, что он разговаривал на русском языке. Об этом мальчик поделился в интервью.  Матвей и его семья недавно покинули город и переехали на территорию, контролируемую Россией. «Там [в школе] мне вообще не нравилось. Меня учителя не любили, потому что я на русском разговаривал», — поделился Матвей в интервью для РИА Новости.   По словам мальчика, одна из учительниц особенно строго относилась к нему, требуя общаться на украинском языке. «Была одна бабушка, учительница тоже. Она меня больше всех ненавидела. Говорила, что я никто. Она меня не любила просто, потому что я не украинец и не разговариваю на их языке», — добавил он. Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщал, что число школьников, изучающих русский язык в стране, сократилось до исторического минимума — всего 345 человек против примерно 100 тысяч в 2021–2022 учебном году. С нового учебного года преподавание на русском языке в украинских школах полностью прекратится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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