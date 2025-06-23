Российское посольство в Катаре выпустило жесткое предупреждение

Посольство РФ попросило соотечественников в Катаре сохранять спокойствие
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Посольство России в Катаре посоветовало без надобности не перемещаться по стране
Посольство России в Катаре посоветовало без надобности не перемещаться по стране Фото:
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Иран запустил ракеты по базам в Катаре

Посольство Российской Федерации в Катаре выпустило обращение к своим гражданам, находящимся на территории арабского государства. Оно призвало сохранять спокойствие. Соответствующее предостережение ведомство опубликовало в своем telegram-канале.

«Уважаемые сограждане! В связи с неспокойной обстановкой в Катаре и сохраняющейся напряженной ситуацией в регионе Ближнего Востока обращаемся к российским гражданам и соотечественникам, находящимся на катарской территории. Просьба сохранять спокойствие и внимательно следить за информационными сообщениями и рекомендациями местных властей, официальных каналов Посольства России в Дохе и МИД России», — говорится в сообщении telegram-канала «Russian Embassy in Qatar».

Гражданам рекомендовали полностью избегать длительного нахождения в местах с большим скоплением людей, таких как супермаркеты, общественные парки и аналогичные объекты. Также посоветовали воздержаться от поездок в другие регионы страны.

Иран проинформировал представителей Катара о намерении нанести удар по американской военной базе, расположенной на территории этой страны. Власти провели консультации с целью снижения риска жертв среди мирного населения.

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Посольство Российской Федерации в Катаре выпустило обращение к своим гражданам, находящимся на территории арабского государства. Оно призвало сохранять спокойствие. Соответствующее предостережение ведомство опубликовало в своем telegram-канале. «Уважаемые сограждане! В связи с неспокойной обстановкой в Катаре и сохраняющейся напряженной ситуацией в регионе Ближнего Востока обращаемся к российским гражданам и соотечественникам, находящимся на катарской территории. Просьба сохранять спокойствие и внимательно следить за информационными сообщениями и рекомендациями местных властей, официальных каналов Посольства России в Дохе и МИД России», — говорится в сообщении telegram-канала «Russian Embassy in Qatar». Гражданам рекомендовали полностью избегать длительного нахождения в местах с большим скоплением людей, таких как супермаркеты, общественные парки и аналогичные объекты. Также посоветовали воздержаться от поездок в другие регионы страны. Иран проинформировал представителей Катара о намерении нанести удар по американской военной базе, расположенной на территории этой страны. Власти провели консультации с целью снижения риска жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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