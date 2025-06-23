Иранские ракеты попали по военной базе США в Катаре

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Три ракеты попали в базу США в Катаре
Три ракеты попали в базу США в Катаре Фото:
новость из сюжета
Иран запустил ракеты по базам в Катаре

Три иранские ракеты попали на территорию военной базы США Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщила Иранская государственная телерадиокомпания (IRIB).

«Как минимум три иранские ракеты поразили американскую базу Аль-Удейд в Катаре», — говорится в сообщении телеканала. Иранское телевидение не приводит сведений о возможных жертвах или разрушениях на объекте. 

Ранее о возможном ударе по базе Аль-Удейд предупреждала американская разведка, а посольство США в Катаре рекомендовало гражданам укрыться в бомбоубежищах. По данным Минобороны Катара, все запущенные Ираном ракеты были перехвачены системами ПВО, однако иранские СМИ утверждают, что несколько ракет достигли цели. В ответ на атаки командование США перевело базы в регионе в состояние максимальной боевой готовности.

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Три иранские ракеты попали на территорию военной базы США Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщила Иранская государственная телерадиокомпания (IRIB). «Как минимум три иранские ракеты поразили американскую базу Аль-Удейд в Катаре», — говорится в сообщении телеканала. Иранское телевидение не приводит сведений о возможных жертвах или разрушениях на объекте.  Ранее о возможном ударе по базе Аль-Удейд предупреждала американская разведка, а посольство США в Катаре рекомендовало гражданам укрыться в бомбоубежищах. По данным Минобороны Катара, все запущенные Ираном ракеты были перехвачены системами ПВО, однако иранские СМИ утверждают, что несколько ракет достигли цели. В ответ на атаки командование США перевело базы в регионе в состояние максимальной боевой готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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