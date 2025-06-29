Самолет из Москвы в Калининград экстренно возвращается в Шереметьево спустя 1,5 часа полета

Рейс из Москвы в Калининград возвращается в столицу. Все из-за того, что навигационная система не может обеспечить требуемую для безопасного полета точность. Об этом сообщила Baza в своем telegram-канале.
«Неспособность выдерживать данные навигационные характеристики означает, что навигационная система самолета не может обеспечить требуемую точность и надежность, предписанные для данного этапа полета или маршрута», — написано в материале. Перед тем как доложить о неполадках самолет находился в воздухе 1,5 часа.
Причинами сложившейся ситуации могут быть: ошибки в работе бортового оборудования, неточные данные, а также проблемы при получении сигналов от наземных навигационных систем.
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