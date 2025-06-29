Самолет из Москвы в Калининград экстренно возвращается в Шереметьево спустя 1,5 часа полета

Самолет из Москвы в Калининград возвращается спустя 1,5 часа полета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С самолета сообщили о его неспособности в выдерживании данных навигационных характеристик
С самолета сообщили о его неспособности в выдерживании данных навигационных характеристик Фото:

Рейс из Москвы в Калининград возвращается в столицу. Все из-за того, что навигационная система не может обеспечить требуемую для безопасного полета точность. Об этом сообщила Baza в своем telegram-канале.

«Неспособность выдерживать данные навигационные характеристики означает, что навигационная система самолета не может обеспечить требуемую точность и надежность, предписанные для данного этапа полета или маршрута», — написано в материале. Перед тем как доложить о неполадках самолет находился в воздухе 1,5 часа.

Причинами сложившейся ситуации могут быть: ошибки в работе бортового оборудования, неточные данные, а также проблемы при получении сигналов от наземных навигационных систем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс из Москвы в Калининград возвращается в столицу. Все из-за того, что навигационная система не может обеспечить требуемую для безопасного полета точность. Об этом сообщила Baza в своем telegram-канале. «Неспособность выдерживать данные навигационные характеристики означает, что навигационная система самолета не может обеспечить требуемую точность и надежность, предписанные для данного этапа полета или маршрута», — написано в материале. Перед тем как доложить о неполадках самолет находился в воздухе 1,5 часа. Причинами сложившейся ситуации могут быть: ошибки в работе бортового оборудования, неточные данные, а также проблемы при получении сигналов от наземных навигационных систем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...