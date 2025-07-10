Россиян хотят отпускать с работы пораньше из-за жары

В Госдуме выступили с инициативой уменьшать продолжительность рабочего дня на один час в случаях, когда температура воздуха достигает или превышает 30 градусов. Такое предложение озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что эта мера позволит позаботиться о здоровье трудоустроенных россиян.
«Предлагаемые меры — это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика — достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.
Как отметил депутат, соответствующий законопроект был уже подан на рассмотрение в Государственную думу и включен в повестку текущей сессии. По его словам, документ предусматривает предоставление работникам права на сокращение продолжительности рабочего дня на один час в случае, если температура воздуха достигает или превышает +30 градусов.
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