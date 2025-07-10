Россиян хотят отпускать с работы пораньше из-за жары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару
В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару Фото:

В Госдуме выступили с инициативой уменьшать продолжительность рабочего дня на один час в случаях, когда температура воздуха достигает или превышает 30 градусов. Такое предложение озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что эта мера позволит позаботиться о здоровье трудоустроенных россиян. 

«Предлагаемые меры — это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика — достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.

Как отметил депутат, соответствующий законопроект был уже подан на рассмотрение в Государственную думу и включен в повестку текущей сессии. По его словам, документ предусматривает предоставление работникам права на сокращение продолжительности рабочего дня на один час в случае, если температура воздуха достигает или превышает +30 градусов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме выступили с инициативой уменьшать продолжительность рабочего дня на один час в случаях, когда температура воздуха достигает или превышает 30 градусов. Такое предложение озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что эта мера позволит позаботиться о здоровье трудоустроенных россиян.  «Предлагаемые меры — это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика — достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости. Как отметил депутат, соответствующий законопроект был уже подан на рассмотрение в Государственную думу и включен в повестку текущей сессии. По его словам, документ предусматривает предоставление работникам права на сокращение продолжительности рабочего дня на один час в случае, если температура воздуха достигает или превышает +30 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...