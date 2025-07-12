В Самаре появился первый погибший после опрокидывания судна

В Самаре в результате опрокидывания маломерного судна в Красноглинском районе погибла 34-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.
«Погибла 34-летняя женщина», — сообщили представители МЧС Самарской области в своем telegram-канале. Согласно уточненной информации МЧС, всего на борту судна находились шесть человек. Пять из них были спасены.
На месте инцидента продолжают работать оперативные службы. Причина опрокидывания маломерного судна устанавливается.
Ранее стало известно, что в Самарской области на реке Волга перевернулся прогулочный катер с людьми на борту. Уточняется, что инцидент произошел во время сильного шторма. Позже уточнили, что опрокинулся не катер, а самодельный плавучий дом.
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