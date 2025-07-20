На Камчатке спрогнозировали гигантскую волну размером с человека

В Петропавловск-Камчатском цунами может достигнуть высотой до двух метров после серии мощных землетрясений у берегов полуострова. Об этом сообщили в городской администрации.
«От ЦУКС ГУ МЧС поступила информация: угроза цунами. Прогнозируемая высота цунами до 2 метров», — говорится в сообщении мэрии. Информацию об этом власти сообщили во Вконтакте.
Ранее Главное управление МЧС по Камчатскому краю объявило угрозу цунами для ряда прибрежных населенных пунктов после второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана. Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями экстренных служб.
По предварительным данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», после первого подземного толчка у побережья региона зафиксированы еще два землетрясения, магнитуда которых составила 6,5 и 7,2. Сейсмологи продолжают уточнять параметры сейсмических событий и отслеживают развитие ситуации.
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