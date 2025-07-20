На Камчатке спрогнозировали гигантскую волну размером с человека

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МЧС предупредило о цунами у Петропавловска-Камчатского
МЧС предупредило о цунами у Петропавловска-Камчатского Фото:

В Петропавловск-Камчатском цунами может достигнуть высотой до двух метров после серии мощных землетрясений у берегов полуострова. Об этом сообщили в городской администрации.

«От ЦУКС ГУ МЧС поступила информация: угроза цунами. Прогнозируемая высота цунами до 2 метров», — говорится в сообщении мэрии. Информацию об этом власти сообщили во Вконтакте.

Ранее Главное управление МЧС по Камчатскому краю объявило угрозу цунами для ряда прибрежных населенных пунктов после второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана. Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

По предварительным данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», после первого подземного толчка у побережья региона зафиксированы еще два землетрясения, магнитуда которых составила 6,5 и 7,2. Сейсмологи продолжают уточнять параметры сейсмических событий и отслеживают развитие ситуации.

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В Петропавловск-Камчатском цунами может достигнуть высотой до двух метров после серии мощных землетрясений у берегов полуострова. Об этом сообщили в городской администрации. «От ЦУКС ГУ МЧС поступила информация: угроза цунами. Прогнозируемая высота цунами до 2 метров», — говорится в сообщении мэрии. Информацию об этом власти сообщили во Вконтакте. Ранее Главное управление МЧС по Камчатскому краю объявило угрозу цунами для ряда прибрежных населенных пунктов после второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана. Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями экстренных служб. По предварительным данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», после первого подземного толчка у побережья региона зафиксированы еще два землетрясения, магнитуда которых составила 6,5 и 7,2. Сейсмологи продолжают уточнять параметры сейсмических событий и отслеживают развитие ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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