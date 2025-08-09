«Ждем, пока ситуация изменится»: чемпионка РФ не стала скрывать мысли о смене гражданства

Чемпионка России Красильникова задумалась о смене спортивного гражданства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красильникова является чемпионкой РФ в беге на 3000 м с препятствиями
Красильникова является чемпионкой РФ в беге на 3000 м с препятствиями Фото:

Чемпионка России по бегу на 3000 метров с препятствиями Анастасия Красильникова получила предложения о смене спортивного гражданства. Об этом 22-летняя спортсменка рассказала сама.

«Я пока об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос... Мама говорит, что надо пробовать, развиваться. Пока ждем, что ситуация все-таки изменится, и мы сможем ездить за границу», — заявила чемпионка в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Чемпионка не раскрыла, в какие страны ее приглашали. По ее словам, вопрос о смене гражданства они решат семейно.

После начала специальной военной операции российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета. В результате многие атлеты либо выступают под нейтральным флагом, либо рассматривают возможность смены спортивного гражданства, чтобы продолжить карьеру на мировом уровне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чемпионка России по бегу на 3000 метров с препятствиями Анастасия Красильникова получила предложения о смене спортивного гражданства. Об этом 22-летняя спортсменка рассказала сама. «Я пока об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос... Мама говорит, что надо пробовать, развиваться. Пока ждем, что ситуация все-таки изменится, и мы сможем ездить за границу», — заявила чемпионка в интервью телеканалу «Матч ТВ». Чемпионка не раскрыла, в какие страны ее приглашали. По ее словам, вопрос о смене гражданства они решат семейно. После начала специальной военной операции российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета. В результате многие атлеты либо выступают под нейтральным флагом, либо рассматривают возможность смены спортивного гражданства, чтобы продолжить карьеру на мировом уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...