«Чем больше зарплата у людей, тем лучше»: главные заявления Путина на ВЭФ про экономику России

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Восточного экономического форума, который проходит на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Выступая российский лидер сообщил о потенциальном объединении национальных платежных систем России и Китая с целью облегчения проведения расчетов для туристов.
Тажке он поднял тему развития Трансарктического коридора, отметив большое внимание к нему со стороны иностранного и отечественного бизнеса. На ВЭФ присутствует корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева. Главные заявления Путина про экономику России — в материале URA.RU.
В России создадут условия для широкого применения офсетных контрактов
Путин призвал расширить использование офсетных контрактов для поддержки отечественных предприятий. По словам президента, такие меры необходимы для ускоренного развития промышленности и укрепления технологического суверенитета страны. «Чтобы стимулировать развитие собственных отечественных производств, нужны условия для более широкого применения так называемых офсетных контрактов, когда инвестор вкладывает в новые заводы, цеха, предприятия, гарантированные заказы от государства», — отметил президент.
Инфоплатформы стоит задействовать для закупок в сфере образования
Российский лидер предложил использовать отечественные информационные платформы для проведения государственных и муниципальных закупок в сфере образования. По словам Путина, такая мера может повысить эффективность и прозрачность расходования бюджетных средств. «В рамках экспериментального правового режима предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования», — заявил Владимир Путин во время своего выступления.
Механизм ТОРов доказал эффективность и помог поддержать предпринимателей
Механизм территорий опережающего развития (ТОРов) доказал свою эффективность и сыграл значимую роль в оказании системной поддержки предпринимателям на Дальнем Востоке, отметил Путин. «В свое время хороший импульс для экономического роста, для частной инициативы на Дальнем Востоке были передовые, новаторские для нашей страны механизмы, такие как территория опережающего развития <...> Инструмент ТОРов доказал свою эффективность, помог запустить множество инвестпроектов, системно поддержать предпринимателей, компании на самом важном этапе в период строительства, налаживания производства и выхода на проекты мощности», — заявил Владимир Путин.
В Дальневосточном регионе сформировано 18 территорий опережающего развития, сообщил путин. На этих площадках действует свыше 300 резидентов, общий объем инвестиций которых приблизился к 4 триллионам рублей. В результате реализации проектов было создано порядка 95 тысяч новых рабочих мест.
На Дальнем Востоке создадут единый режим для бизнеса
Путин поручил правительству определить параметры единого преференциального режима для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Он подчеркнул, что новые условия поддержки начнут действовать с 1 января 2027 года. По словам российского лидера, решение обусловлено успешным опытом реализации действующих мер поддержки в этих регионах и необходимостью «бесшовного» перехода к единому режиму для привлечения инвестиций.
Путин уточнил, что в ближайшее время правительство совместно с региональными властями Дальнего Востока определит конкретный набор льгот и сроки их действия. В перечень обсуждаемых мер могут войти налоговые и административные послабления, а также специальные условия для инвесторов, с учетом особенностей каждого субъекта Федерации. Глава государства подчеркнул, что механизм должен сохранить интересы компаний, уже реализующих проекты в зоне особого внимания государства.
Компании из Европы смогут вернуться в Россию
Многие европейские компании, ранее покинувшие российский рынок, выражают готовность вернуться после отмены политических ограничений. Как уточнил Путин, уход зарубежных фирм сопровождался для них значительными убытками.
Энергетика на Дальнем востоке
Потребность в энергогенерациях на Дальнем Востоке будет расти
Потребность в новых энергетических мощностях на Дальнем Востоке России продолжит расти из-за экономического и социального развития региона, отметил Путин. По словам президента, увеличение спроса на электроэнергию связано с интенсивным развитием Дальнего Востока.
Надо инвестировать в энергетику Дальнего Востока и Арктики
Вложения в энергетику Дальнего Востока и Арктики способны быстро принести доход при условии грамотной организации работы, также заявил президент. Глава государства подчеркнул, что необходима координация усилий всех участников рынка и внедрение современных технологий под контролем профильных организаций, чтобы обеспечить устойчивое развитие этих территорий.
Президент отметил важность гарантированного спроса на энергию со стороны инвесторов. Это позволит энергетическим компаниям быть уверенными в эффективности вложений в новые производственные мощности и сетевую инфраструктуру. По словам Путина, производители должны получать гарантии, что их инвестиции не окажутся напрасными, и созданные мощности будут востребованы на рынке.
Лидеры по привлечению инвестиций на Дальний Восток — Якутия, Амурская и Сахалинская области
Путин назвал Якутия, Амурскую и Сахалинскую области регионами-лидерами по объему инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке за последние десять лет. «Назову, пожалуй, регионы-лидеры по инвестициям в основной капитал за десять лет: Якутия — 4,5 триллиона рублей, Амурская область — 4 триллиона рублей, Сахалинская область — 2,6 триллиона рублей. На их долю приходится 55% всех инвестиций в Дальневосточный федеральный округ», — отметил Владимир Путин.
Развитие Трансарктического коридора
Открыть прямой доступ грузам из Сибири в Арктику
Президент заявил о необходимости открытия прямого доступа грузов из Сибири и Урала на морские трассы Арктики для повышения эффективности Трансарктического транспортного коридора (ТТК). По словам главы государства, данная мера позволит увеличить устойчивость и пропускную способность транспортного маршрута.
Оценить целесообразность предложений по развитию ТТК
Глава РФ также поручил правительству РФ и Морской коллегии оценить целесообразность предложений по развитию Трансарктического транспортного коридора (ТТК). По его словам, проработка новых направлений ТТК не только обеспечит выход грузов с территории Сибири и Урала на морские арктические маршруты, но и позволит создать современные судостроительные центры.
Использовать транспортный потенциал крупнейших сибирских рек
Создание трансарктического коридора также откроет новые возможности для эффективного использования транспортного потенциала крупнейших рек Сибири, отметил Путин. По его словам, речь идет о формировании интегрированной системы, объединяющей морской, железнодорожный и автомобильный транспорт. Такая инфраструктура позволит задействовать стратегические водные артерии страны — Обь, Енисей и Лену — в рамках единого логистического комплекса, подчеркнул глава государства.
Рост интереса компаний к трансарктическому коридору
Президент отметил увеличение интереса к трансарктическому транспортному коридору со стороны как отечественных, так и зарубежных компаний. По словам главы государства, речь идет не о разовых транзитных перевозках, а о создании стабильной базы грузопотока по этому маршруту.
Рост деловой активности как основа развития
По мнению президента, увеличение деловой активности и расширение экономических возможностей Дальнего Востока являются ключевыми условиями для дальнейшего развития этого региона. «Рост деловой, предпринимательской активности, расширение экономических возможностей Дальнего Востока — это основа для дальнейшего развития региона», — подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении.
Устойчивая макроэкономическая политика будет создавать условия для развития России
Проведение последовательной макроэкономической политики продолжит обеспечивать предпосылки для дальнейшего развития страны, заявил Путин. В ходе своего выступления он отметил, что подобный подход реализуется уже не менее пятнадцати лет и демонстрирует положительные результаты, способствуя продвижению России вперед. Президент выразил убежденность в том, что такой же эффект сохранится и в будущем.
Россия сохранит темпы роста экономики
Президент выразил уверенность в сохранении роста экономики и минимальной инфляции. Он также подчеркнул, что в России наблюдается невысокий уровень долговой нагрузки, что обеспечивает устойчивость функционирования финансовой и бюджетной систем государства.
Путин о работе ЦБ
ИИ поможет в принятии решений на уровне ЦБ
По словам президента, искусственный интеллект на текущем этапе развития технологий способен выполнять лишь вспомогательную функцию при принятии решений на уровне Центрального банка и правительства страны. Он отметил, современные инструменты ИИ могут использоваться исключительно в качестве поддержки для ответственных лиц, принимающих государственные решения.
ЦБ высоко котируется в международном финансовом сообществе
В ходе пленарного заседания российский лидер уточнил, что Центральный банк России высоко котируется среди участников мирового финансового сообщества. По его словам, он «не понаслышке» осведомлен о высокой оценке, которую международные эксперты дают деятельности российского регулятора.
Путин о бюджете РФ
Расходы России растут
Путин отметил увеличение государственных расходов. Он подчеркнул, что дополнительные средства направляются на развитие инфраструктуры, сферу образования, оборону, а также на проведение специальной военной операции. Как заявил глава государства рост бюджетных затрат также обусловлен необходимостью реализации масштабных инфраструктурных проектов.
Нужно работать над доходной частью бюджета
Глава государства подчеркнул необходимость укрепления доходной базы бюджета. Однако он уточнил, что при этом, что решение данной задачи не должно быть связано с увеличением налоговой нагрузки. По словам главы государства, приоритет следует отдавать повышению эффективности производства, внедрению современных технологий и улучшению организации труда.
Что будет, если инфляция захлестнет экономику
При высоком уровне инфляции положительных изменений в экономике ожидать не приходится, поделился российский лидер. По его словам, если инфляция начнет стремительно расти, это приведет к отсутствию прогнозируемости даже на ближайшие 10 дней, не говоря уже о долгосрочных перспективах.
Нужно обеспечить мягкую спокойную посадку экономики России
Президент заявил о необходимости проведения плавной и стабильной адаптации российской экономики. По его словам, для решения макроэкономических задач требуется обеспечить постепенное и сбалансированное снижение темпов экономической активности, что позволит сохранить ключевые макроэкономические показатели и сдержать инфляционный рост.
Совершенствование системы расчетов для россиян в Китае
Механизм расчетов нуждается в дальнейшем развитии
Как отметил глава РФ, механизм расчетов для граждан России на территории Китая нуждается в дальнейшем развитии. По его словам, данный вопрос находится в активной проработке. Над решением задачи трудятся ведущие финансовые организации, причем на коммерческих принципа, добавил он.
Объединение платежных инструментов
Он также допустил объединение платежных инструментов России и Китая. По его словам, важно стремиться к тому, чтобы граждане сталкивались с меньшим количеством трудностей при путешествиях. В частности, он отметил, что уже существует возможность использования российской карты «МИР», а также аналогичных китайских инструментов.
Распространить дальневосточную ипотеку на вторичное жилье
Путин предложил разрешить использовать программы дальневосточной и арктической льготной ипотеки не только для покупки нового жилья, но и для приобретения квартир на вторичном рынке. Глава государства объяснил, что это решение необходимо для поддержки жителей регионов, где отсутствует первичный рынок жилья. Профильным ведомствам было поручено проанализировать ситуацию.
Конкурентные преимущества России
Президент подчеркнул устойчивость внешней и экономической политики страны, что, по его словам, является одним из ключевых преимуществ России на международной арене. По его словам, предсказуемость и последовательность в действиях российской власти создают благоприятные условия для делового сообщества.
