Психолог раскрыла способы сохранить страсть в многолетнем браке

Психолог Якушева: сохранить страсть возможно даже в 30-летнем браке

19 апреля 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Важно проявлять нежность спонтанно, считает психолог Фото: Сергей Русанов © URA.RU Нежность, тактильный контакт и искренние разговоры о тайнах и желаниях помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Об этом сообщила клинический психолог Дарья Яушева. «Проявляйте нежность и ласку спонтанно — в течение дня. Объятия, прикосновения, поглаживания, словесная поддержка помогают привнести в отношения близость. Найдите тот момент, который может стать „точкой входа“ в сексуальный контакт. Что это? Прикосновение? Взгляд? Найдите ключевые слова, которые покажут, что вы готовы заняться сексом», — рассказала в интервью «Лентe.ру». По ее словам, искренний разговор о тайнах и желаниях снимает эмоциональные барьеры между партнерами. При этом в разговоре нельзя обвинять супруга, так как это разговор о чувствах. Однако необходимо не только говорить, но и слушать, отметила психолог. Ранее психолог Александра Титарева рассказала, что потеря интереса к сексу может объясняться отсутствием любви к партнеру, а также усталостью, проблемами со здоровьем или депрессией. По мнению сексолога Джоэла Блока, отсутствие интимной близости чаще всего происходит из-за сильного стресса.

Нежность, тактильный контакт и искренние разговоры о тайнах и желаниях помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Об этом сообщила клинический психолог Дарья Яушева. «Проявляйте нежность и ласку спонтанно — в течение дня. Объятия, прикосновения, поглаживания, словесная поддержка помогают привнести в отношения близость. Найдите тот момент, который может стать „точкой входа“ в сексуальный контакт. Что это? Прикосновение? Взгляд? Найдите ключевые слова, которые покажут, что вы готовы заняться сексом», — рассказала в интервью «Лентe.ру». По ее словам, искренний разговор о тайнах и желаниях снимает эмоциональные барьеры между партнерами. При этом в разговоре нельзя обвинять супруга, так как это разговор о чувствах. Однако необходимо не только говорить, но и слушать, отметила психолог. Ранее психолог Александра Титарева рассказала, что потеря интереса к сексу может объясняться отсутствием любви к партнеру, а также усталостью, проблемами со здоровьем или депрессией. По мнению сексолога Джоэла Блока, отсутствие интимной близости чаще всего происходит из-за сильного стресса.