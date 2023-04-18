18 апреля 2023

Психолог раскрыла способы сохранить страсть в многолетнем браке

Психолог Якушева: сохранить страсть возможно даже в 30-летнем браке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Важно проявлять нежность спонтанно, считает психолог
Важно проявлять нежность спонтанно, считает психолог Фото:

Нежность, тактильный контакт и искренние разговоры о тайнах и желаниях помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Об этом сообщила клинический психолог Дарья Яушева.

«Проявляйте нежность и ласку спонтанно — в течение дня. Объятия, прикосновения, поглаживания, словесная поддержка помогают привнести в отношения близость. Найдите тот момент, который может стать „точкой входа“ в сексуальный контакт. Что это? Прикосновение? Взгляд? Найдите ключевые слова, которые покажут, что вы готовы заняться сексом», — рассказала в интервью «Лентe.ру».

По ее словам, искренний разговор о тайнах и желаниях снимает эмоциональные барьеры между партнерами. При этом в разговоре нельзя обвинять супруга, так как это разговор о чувствах. Однако необходимо не только говорить, но и слушать, отметила психолог.

Ранее психолог Александра Титарева рассказала, что потеря интереса к сексу может объясняться отсутствием любви к партнеру, а также усталостью, проблемами со здоровьем или депрессией. По мнению сексолога Джоэла Блока, отсутствие интимной близости чаще всего происходит из-за сильного стресса.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нежность, тактильный контакт и искренние разговоры о тайнах и желаниях помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Об этом сообщила клинический психолог Дарья Яушева. «Проявляйте нежность и ласку спонтанно — в течение дня. Объятия, прикосновения, поглаживания, словесная поддержка помогают привнести в отношения близость. Найдите тот момент, который может стать „точкой входа“ в сексуальный контакт. Что это? Прикосновение? Взгляд? Найдите ключевые слова, которые покажут, что вы готовы заняться сексом», — рассказала в интервью «Лентe.ру». По ее словам, искренний разговор о тайнах и желаниях снимает эмоциональные барьеры между партнерами. При этом в разговоре нельзя обвинять супруга, так как это разговор о чувствах. Однако необходимо не только говорить, но и слушать, отметила психолог. Ранее психолог Александра Титарева рассказала, что потеря интереса к сексу может объясняться отсутствием любви к партнеру, а также усталостью, проблемами со здоровьем или депрессией. По мнению сексолога Джоэла Блока, отсутствие интимной близости чаще всего происходит из-за сильного стресса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...