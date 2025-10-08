В России поддержат производителей пива

Власти России приступили к разработке комплекса мер по поддержке отечественной пивоваренной отрасли. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
«В целом мы с Минсельхозом и Минфином обсуждаем возможность набора мероприятий, который бы стимулировал развитие собственной пивоваренной отрасли», — сказал Чекушов, передает «Интерфакс». Ведомства обсуждают инициативы, которые охватят все этапы производства — от выращивания сырья до вывода продукции на рынок. Такой подход уже был реализован в отношении виноделия.
Ключевая цель разрабатываемых мер — стимулировать развитие полной производственной цепочки в пивоварении. Это включает выращивание отечественных сельскохозяйственных культур, необходимых для производства пива, таких как хмель и солод, а также создание условий для производства и маркетинга российских пивных напитков. Власти стремятся создать условия для замещения ушедших с рынка иностранных брендов пива. На данный момент программа поддержки пивоваренной отрасли находится на стадии обсуждения.
Одной из ключевых инициатив станет введение так называемой «российской полки». Эта мера предполагает обязательное наличие определенной доли отечественной продукции на полках магазинов и в карточках товаров интернет-ритейлеров. Аналогичная система уже внедряется для российского вина и, как ожидается, заработает с 1 марта 2026 года. В случае с пивом пока предстоит выработать критерии, по которым продукция будет считаться российской.
