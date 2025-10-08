В ЦБ доказали зрелость российской экономики

Доля безналичных платежей в России достигла 87%
По словам Набиуллиной, это высокий показатель в безналичных платежах
В России на безналичные платежи приходится 87% всех операций. Это свидетельствует о зрелости финансового рынка государства, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, во время выступления на «Финополисе-2025».

«Уместно здесь будет вспомнить такой интегральный показатель зрелости финрынка, как доля безналичных в платежах, она у нас сейчас 87,5%. Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками», — цитирует ТАСС Набиуллину. Она подчеркнула, что 88,5% услуг в России приобретаются в цифровом варианте.

В конце сентября Набиуллина сообщила, что пересмотр налога на добавленную стоимость способен оказать краткосрочное влияние на динамику инфляционных ожиданий в России. Также она заявляла, что регулятор охарактеризовал проект федерального бюджета на 2026–2028 годы как обладающий дезинфляционным эффектом, а влияние повышения ставки НДС назвал временным.

