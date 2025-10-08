Экс-судья Момотов требует закрыть процесс об изъятии его имущества

Бывший судья Верховного суда Российской Федерации Виктор Момотов требует проведения заседания по иску Генеральной прокуратуры о конфискации его имущества в закрытом режиме. Об этом информирует корреспондент ТАСС из здания суда.
«В деле присутствуют сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну. На основании этого мы требуем провести процесс в закрытом режиме» — пишет ТАСС.
Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Марченко. Виктор Момотов приступил к исполнению служебных обязанностей в Верховном суде в 2010 году.
