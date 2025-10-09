Добровольцам СВО упростят присвоение воинских званий

В России с 10 октября вступает в силу новая норма закона, значительно упрощающая процедуру присвоения воинских званий для добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
"Завтра, 10 октября, вступит в силу закон, который упростит получение воинских званий для добровольцев СВО", — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Госдумы РФ.
В соответствии с новым документом, граждане, состоящие в запасе и заключившие контракт на добровольное содействие выполнению задач, порученных ВС РФ или Росгвардии, теперь имеют возможность получить воинское звание без обязательного прохождения военных сборов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данная мера призвана поддержать участников СВО и подчеркнуть значимость их вклада.
Ранее Володин проинформировал о том, что с 29 сентября продление приостановления трудовых договоров для участников СВО будет осуществляться на весь срок временной нетрудоспособности, наступившей после завершения службы. Отмечается, что такие больничные листы подлежат оплате. Таким образом, участники СВО получают возможность восстановить здоровье, не опасаясь увольнения с работы, передает RT.
