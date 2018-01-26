«Предпринимателям нельзя расслабиться и не работать 24/7»

17:56 26 января 2018 0

Вера Тарасова восемь лет возглавляла один из самых интересных журналов о бизнесе в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых опытных медиамеджеров Екатеринбурга Вера Тарасова покидает пост директора журнала «Бизнес и Жизнь». Уход Тарасовой — продолжение смены руководителей городских «толстых» журналов. Ранее аналогичные посты покинули главред журнала Happy Элина Королева и руководитель «Стольника» Анна Решеткина. Тарасова возглавляла издание, входящее в медиахолдинг «Абак-пресс», восемь лет; непонятно кто заменит директора и где медиаменеджер продолжит работу. При Тарасовой журнал пользовался заслуженным уважением среди предпринимателей, так как досконально изучал и описывал екатеринбургский бизнес во всех сферах. «URA.RU» обсудило с экс-руководителем журнала причины ее ухода и попросило эксперта оценить состояние бизнес-сообщества на начало 2018 года.

— Что вас подтолкнуло покинуть «Бизнес и жизнь»?

— Понимание, что продукту для развития нужен другой вектор, прежде всего связанный с Интернетом. СМИ сейчас не может быть не представлено в Сети. Я понимаю интернет-аудиторию «Делового квартала», «Сноба», городских порталов, но не знаю, что делать с «БЖ». Нашим коньком всегда были глубокие, большие материалы, которые готовятся не один день. А в Интернете ресурс должен обновляться ежедневно. Просто делать сайт, потому что это просьба рекламодателей и требование времени — на это у меня нет ни ресурсов, ни желания.

— Но это же очень интересный кейс, над которым ломают головы многие медиаменеджеры — как адаптировать привычные журнальные форматы для Интернета. Неужели не было желания этим заняться?

«Не знаю, что делать с „БЖ“ в Сети» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Я занималась, много думала. Но бывают ситуации, когда правильного решения не существует. Например, был проект «Телешоу», которым я занималась в рамках работы с «Абак-пресс». Собственник вложил большие деньги и внимательно к нему относился. Но продукт пришлось закрыть, потому что ни менеджеры, ни собственники не нашли пути грамотного экономического развития. Поэтому может и есть эффективный ответ, каким должен быть «БЖ» в Интернете, а может быть его и нет.

— Сейчас развитие какого-либо медиа вне Сети невозможно? Печатные СМИ окончательно стали рудиментом?

— Закончилась не эра печатных СМИ, закончилась эра одноканальных СМИ, какими бы они ни были. Год назад мы проводили большое исследование, чтобы узнать у читателей, нужна ли им бумажная версия «БиЖ». От бумаги пока не уйти. Но множество людей отмечали важность прочтения наших публикаций в Интернете. Для этого мы переделали вёрстку для наших материалов в Facebook. Сейчас любое СМИ должно быть мультиканальным и искать новые пути упаковки продукта для аудитории. Та же премия «Человек года», которую проводит «Деловой квартал» — один из таких способов. Или Миша Вьюгин встречается раз в 2-3 месяца со знаковыми людьми — это отдельный формат, отдельный сериал. Видео, которые делает Богдан Кульчицкий, поиски «Малины»… Многоканальность — то, что сейчас развивает экономику любого СМИ.

Помимо издательского дела Тарасова организовала несколько известных event-проектов на площадке Everjazz Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— С курсом для СМИ все понятно, хотелось бы обсудить повестку для бизнеса в целом. Минувшим летом вы беседовали с Михаилом Вьюгиным на тему трендов в бизнес-сообществе Екатеринбурга. В разговоре вы отмечали, что есть два тренда в головах бизнесменов: дно в экономике уже пройдено и люди адаптировались к новой экономической реальности. За прошедшие полгода что-то поменялось?

— Все так же уверенно себя чувствуют те, у кого есть свое собственное производство. Лакшери — сегмент, который был сконцентрирован сам на себе и не имел возможности заходить в мидл-сферу, с моей точки зрения, не развивается. Компании сосредоточились на точечном обслуживании клиентов, например, человек может купить спортивный костюм за 80 тысяч, с ним и работают. В целом же все ищут новые пути взаимодействия с клиентами. Демократизация потребления продолжается. В маркетинге идет поиск фишек, поиск аутентичности для своего бренда.

— Все же интересно именно настроение людей. Всю осень в информационной повестке появлялись сообщения, что экономика приходит в себя, жизнь налаживается. Настрой бизнесменов поменялся или все продолжают существовать с мыслью «как выжить»?

— Я не заметила ни какого-то глобального выдоха, ни, наоборот, судорожной задержки дыхания. Ритм остался примерно таким же. Есть отдельные примеры, за которыми приятно наблюдать: например, компания «Очки для вас» продолжает интенсивно и экстенсивно развиваться. Или бизнесмен Илья Гоголев, у которого летом работала одна винная лавка «Кино и домино», а сейчас три. Их пример очень показателен, на самом деле. Ребята умеют создавать душевные тусовки с разговорами о вине, с домашним хлебом. И верно поняли, что развивать это в лакшери-сегменте невозможно. Поэтому у них вино по 500 рублей, но замечательная атмосфера. Такой же стратегии придерживается винотека «Бурбон», и она работает.

— Можно ли сейчас предпринимателям расслабиться и не работать 24 на 7?

— Нет, нельзя. Есть примеры Александра Оглоблина, владельца сети «Елисей», и топ-менеджмента «Сима-лэнда». Они правильно расставили приоритеты: Оглоблин не стал ввязываться в ценовую войну с федеральными ретейлерами, но сделал акцент на сервис. «Сима-лэнд» всегда может удивить покупателя ассортиментом. Но и там, и там люди круглосуточно бдят. То же самое по своим подругам могу сказать, у которых небольшие бизнесы. Все начинает налаживаться, только когда они лично включаются в процесс.

— К слову, о включенности в процесс. Вы у себя на страничке в Facebook отметили, что после ухода из «БиЖ» сосредоточитесь на развитии своих проектов: публичных дискуссий «Умная среда» и управленческих поединков «Бойцовский клуб». Стоит ли в ближайшее время ожидать в них перемен?

— Для «Бойцовского клуба» мы введем новые лиги: сейчас есть только лига новых игроков и высших. Добавим, например, молодежную. А 27 января, например, у нас пройдет турнир судей. Что касается «Умной среды», несмотря на то, что проекту семь лет, ничего модернизировать не хочется. Нужно просто качественнее работать, угадывать с темами и спикерами. Например, 24 января мы собрали бизнесменов, у которых хобби военная литература и история. Спикеры рассказывали о своих любимых битвах, великих полководцах, а затем проводили параллели: военное искусство всегда служило пищей для маркетинговых решений. Те же управленческие бои выросли из китайской военной философии. Было очень интересно и не банально.