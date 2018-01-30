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31 января 2018
30 января 2018
23:20  30 января 2018 0

«Если ЕР не нашла никого нового, боюсь, и Папа Римский не поможет»

Социологи о выборах: Екатеринбург не поймет призывов к стабильности, которые готовит мэрия
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Аркадий Чернецкий — последний политический супермэн в ЕкатеринбургеКоллаж: Динислам Добаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
все новости сюжета

Организаторы кампании «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму приступили к составлению будущего партийного списка. Ожидается, что его возглавит экс-мэр областного центра Аркадий Чернецкий. Он уже начал активную кампанию: на концерте в честь юбилея Владимира Высоцкого неожиданно для зрителей запел на сцене с Александром Ф. Скляром.

В последний раз бывший градоначальник боролся за мандат на областных выборах в 2016 году, чтобы после победы в очередной раз обменять его на кресло в Совете Федерации. Эксперты предупреждают, что привлечение сенатора в очередную избирательную гонку — далеко не лучшая, а в чем-то даже опасная идея. Аркадий Чернецкий покинул мэрский пост в 2010 году на пике очередной волны противостояния областных и городских властей. В тот период в адрес политика и созданной им команды было высказано много критики. Однако через короткое время екатеринбуржцы начали забывать связанные с мэром негативные новости и его рейтинги снова пошли вверх.

Политологи в ИТАР-ТАСС. Обсуждение РЭГ, долганов александр
Александр Долганов отметил глобальные изменения в настроениях россиян
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор фонда «Социум» Александр Долганов объясняет эту тенденцию ностальгией по периоду руководства городом Аркадием Чернецким, которая не ослабла и сегодня. Эксперт связывает теплое отношение населения к политику с тем, что в городе за последние восемь лет не появилось новых настолько же сильных публичных политиков: «Аркадий Чернецкий и [бывший губернатор области] Эдуард Россель — глыбы, масштаб личности которых никем не забыт».

По мнению источников «URA.RU» в городских структурах власти и в региональном отделении «Единой России», этой же логикой руководствовались и организаторы партийной кампании-2018: «Они видят в Чернецком символ, который может привлечь избирателей к лозунгам единороссов. Особенно горожан, которым сегодня старше 35-40 лет, которые хорошо помнят, как Екатеринбург бурно развивался под его руководством. Для более молодых людей фамилия бывшего мэра уже почти ничего не значит».

Ставка на возрастную аудиторию внесет свои коррективы и в формат кампании. Ожидается, что городские власти предпримут усилия на понижение явки за счет отсутствия в ходе выборов интриги и значимых событий.

На этом фоне традиционная для мэрии технология — мобилизация бюджетников и пенсионеров позволит «Единой России» получить максимально возможный процент голосов. Учитывая, что на предстоящих выборах в гордуму по спискам будет избираться всего 10 из 37 депутатов, единороссы смогут претендовать на 7-8 списочных мест.

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Уральцы связывают надежду на перемены с Владимиром Путиным
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин называет выдвижении во главе списка Аркадия Чернецкого грамотным политтехнологическим приемом. По его мнению, экс-мэр консолидирует предвыборную команду свердловских единороссов, сделает партийный список понятным для избирателей: «У партийной команды должен быть свой вожак, символ, поясняющий ее общую цель». Гагарин не исключает, что в первую тройку в качестве представителя областных властей также войдет сенатор Эдуард Россель: «Это станет знаковым событием, свидетельствующем об окончательном объединении двух центров власти».

Однако эксперты предупреждают, что реализация этого плана может привести к нежелательным последствиям. В частности, директор «Социума» Александр Долганов отмечает произошедшие в последнее время изменения в настроениях избирателей. Исследования показывают, что все меньше россиян видят главную цель власти в сохранении стабильности:

«Людям надоело болото стабильности. Более половины населения хотят перемен.

Если говорить о федеральном уровне, то этих перемен ждут от Владимира Путина. Но в чем именно должны состоять перемены понимают далеко не все».

Эту же мысль поддерживает политтехнолог, бывший первый заместитель руководителя исполкома «ЕР» Екатерина Куземка. Он признает, что Аркадий Чернецкий для Екатеринбурга — человек-легенда, однако чрезмерная эксплуатация этой легенды нежелательна: «Да, у него максимально возможная известность, он до сих пор вызывает самые теплые чувства у населения. Но 

постоянная ротация на предвыборных плакатах лишь двух лиц — Аркадия Чернецкого и [сенатора] Эдуарда Росселя не может продолжаться бесконечно. Созрел запрос на перемены».

«Вспомните, именно за счет способности изменить реальную повестку Чернецкий быстро набрал популярность в 90-х годах. Он создал новое, смелое городские движение НДНГ, лично обходил улицы, сформировал вокруг себя молодую команду. Он сумел создать образ будущего и повел людей за собой к этому образу», — говорит политтехнолог. «Сегодня молодых, способных сравниться с Чернецким, политиков нет. Может быть, именно из-за этого у людей сформировалось ощущение, что в городском хозяйстве, в городской политике нет нового, нет элементов прогресса. Выдвижение Чернецкого во главе списка за счет эксплуатации его предыдущих заслуг станет актом политического бессилия».

Конференция Свердловского регионального отделения партии "Справедливая Россия". Екатеринбург, жуковский андрей
Андрей Жуковский грозится «порвать» единороссов
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение о выдвижении во главе списка Аркадия Чернецкого, на удивление, обрадовало оппозиционеров. Координатор выборов в гордуму от «Справедливой России», депутат Заксобрания Андрей Жуковский подчеркнул, что с большим уважением относится к бывшему главе: «Чернецкий, конечно, для города знаковая фигура. Олицетворение прошлого, в котором у города был сильный мэр-хозяйственник, а не нынешняя нелепая двухголовая система».

Однако в неспособности правящей партией найти нового лидера справедливоросс видит ее слабость: «Но надо жить сегодняшними реалиями, если ЕР за десятки лет не смогла найти никого нового, кто бы смог повести за собой людей, боюсь им и Папа Римский не поможет. Порвем их на выборах, как тузик грелку».

Руководители областного отделения «Единой России» считают при этом любые разговоры о формировании списка преждевременными. Руководитель областного исполкома «ЕР» Александр Косинцев напомнил корреспонденту «URA.RU», что в настоящее время приоритетной целью для партийцев является проведение выборов президента РФ. Все решения, касающиеся городской кампании будут приниматься после 18 марта в ходе открытых прамйериз. Формат праймериз при этом будет зависеть от системы муниципальных выборов, которая может быть изменена предстоящей весной.

Аркадий Чернецкий в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что ему никто не делал предложения принять участие в предстоящей кампании: «Там самостоятельные и грамотные люди. Думаю, что там без меня народ самостоятельный и они (организаторы кампании, — прим авт.) без меня справятся».

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