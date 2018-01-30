«Если ЕР не нашла никого нового, боюсь, и Папа Римский не поможет»

23:20 30 января 2018 0

Аркадий Чернецкий — последний политический супермэн в Екатеринбурге Коллаж: Динислам Добаев © URA.RU

Организаторы кампании «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму приступили к составлению будущего партийного списка. Ожидается, что его возглавит экс-мэр областного центра Аркадий Чернецкий. Он уже начал активную кампанию: на концерте в честь юбилея Владимира Высоцкого неожиданно для зрителей запел на сцене с Александром Ф. Скляром.

В последний раз бывший градоначальник боролся за мандат на областных выборах в 2016 году, чтобы после победы в очередной раз обменять его на кресло в Совете Федерации. Эксперты предупреждают, что привлечение сенатора в очередную избирательную гонку — далеко не лучшая, а в чем-то даже опасная идея. Аркадий Чернецкий покинул мэрский пост в 2010 году на пике очередной волны противостояния областных и городских властей. В тот период в адрес политика и созданной им команды было высказано много критики. Однако через короткое время екатеринбуржцы начали забывать связанные с мэром негативные новости и его рейтинги снова пошли вверх.

Александр Долганов отметил глобальные изменения в настроениях россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор фонда «Социум» Александр Долганов объясняет эту тенденцию ностальгией по периоду руководства городом Аркадием Чернецким, которая не ослабла и сегодня. Эксперт связывает теплое отношение населения к политику с тем, что в городе за последние восемь лет не появилось новых настолько же сильных публичных политиков: «Аркадий Чернецкий и [бывший губернатор области] Эдуард Россель — глыбы, масштаб личности которых никем не забыт».

По мнению источников «URA.RU» в городских структурах власти и в региональном отделении «Единой России», этой же логикой руководствовались и организаторы партийной кампании-2018: «Они видят в Чернецком символ, который может привлечь избирателей к лозунгам единороссов. Особенно горожан, которым сегодня старше 35-40 лет, которые хорошо помнят, как Екатеринбург бурно развивался под его руководством. Для более молодых людей фамилия бывшего мэра уже почти ничего не значит».

Ставка на возрастную аудиторию внесет свои коррективы и в формат кампании. Ожидается, что городские власти предпримут усилия на понижение явки за счет отсутствия в ходе выборов интриги и значимых событий.

На этом фоне традиционная для мэрии технология — мобилизация бюджетников и пенсионеров позволит «Единой России» получить максимально возможный процент голосов. Учитывая, что на предстоящих выборах в гордуму по спискам будет избираться всего 10 из 37 депутатов, единороссы смогут претендовать на 7-8 списочных мест.

Уральцы связывают надежду на перемены с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин называет выдвижении во главе списка Аркадия Чернецкого грамотным политтехнологическим приемом. По его мнению, экс-мэр консолидирует предвыборную команду свердловских единороссов, сделает партийный список понятным для избирателей: «У партийной команды должен быть свой вожак, символ, поясняющий ее общую цель». Гагарин не исключает, что в первую тройку в качестве представителя областных властей также войдет сенатор Эдуард Россель: «Это станет знаковым событием, свидетельствующем об окончательном объединении двух центров власти».

Однако эксперты предупреждают, что реализация этого плана может привести к нежелательным последствиям. В частности, директор «Социума» Александр Долганов отмечает произошедшие в последнее время изменения в настроениях избирателей. Исследования показывают, что все меньше россиян видят главную цель власти в сохранении стабильности:

«Людям надоело болото стабильности. Более половины населения хотят перемен.

Если говорить о федеральном уровне, то этих перемен ждут от Владимира Путина. Но в чем именно должны состоять перемены понимают далеко не все».

Эту же мысль поддерживает политтехнолог, бывший первый заместитель руководителя исполкома «ЕР» Екатерина Куземка. Он признает, что Аркадий Чернецкий для Екатеринбурга — человек-легенда, однако чрезмерная эксплуатация этой легенды нежелательна: «Да, у него максимально возможная известность, он до сих пор вызывает самые теплые чувства у населения. Но

постоянная ротация на предвыборных плакатах лишь двух лиц — Аркадия Чернецкого и [сенатора] Эдуарда Росселя не может продолжаться бесконечно. Созрел запрос на перемены».

«Вспомните, именно за счет способности изменить реальную повестку Чернецкий быстро набрал популярность в 90-х годах. Он создал новое, смелое городские движение НДНГ, лично обходил улицы, сформировал вокруг себя молодую команду. Он сумел создать образ будущего и повел людей за собой к этому образу», — говорит политтехнолог. «Сегодня молодых, способных сравниться с Чернецким, политиков нет. Может быть, именно из-за этого у людей сформировалось ощущение, что в городском хозяйстве, в городской политике нет нового, нет элементов прогресса. Выдвижение Чернецкого во главе списка за счет эксплуатации его предыдущих заслуг станет актом политического бессилия».

Андрей Жуковский грозится «порвать» единороссов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение о выдвижении во главе списка Аркадия Чернецкого, на удивление, обрадовало оппозиционеров. Координатор выборов в гордуму от «Справедливой России», депутат Заксобрания Андрей Жуковский подчеркнул, что с большим уважением относится к бывшему главе: «Чернецкий, конечно, для города знаковая фигура. Олицетворение прошлого, в котором у города был сильный мэр-хозяйственник, а не нынешняя нелепая двухголовая система».

Однако в неспособности правящей партией найти нового лидера справедливоросс видит ее слабость: «Но надо жить сегодняшними реалиями, если ЕР за десятки лет не смогла найти никого нового, кто бы смог повести за собой людей, боюсь им и Папа Римский не поможет. Порвем их на выборах, как тузик грелку».

Руководители областного отделения «Единой России» считают при этом любые разговоры о формировании списка преждевременными. Руководитель областного исполкома «ЕР» Александр Косинцев напомнил корреспонденту «URA.RU», что в настоящее время приоритетной целью для партийцев является проведение выборов президента РФ. Все решения, касающиеся городской кампании будут приниматься после 18 марта в ходе открытых прамйериз. Формат праймериз при этом будет зависеть от системы муниципальных выборов, которая может быть изменена предстоящей весной.

Аркадий Чернецкий в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что ему никто не делал предложения принять участие в предстоящей кампании: «Там самостоятельные и грамотные люди. Думаю, что там без меня народ самостоятельный и они (организаторы кампании, — прим авт.) без меня справятся».