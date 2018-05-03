Перед инаугурацией Путина губернаторам обещают волну уголовных дел

17:00 03 мая 2018 0

После выборов самостоятельность регионов уменьшится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Региональные элиты ждет череда новых уголовных дел. Госкорпорации, напротив, усилят свое влияние на территориях. К таким выводам пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем традиционном докладе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в апреле 2018 года».

В повестке федеральной власти стоит укрепление экономического единства страны, говорится в докладе.

Это неизбежно выльется в антикоррупционную борьбу со «старыми» региональными элитами.

«Создание единого реестра государственного и муниципального имущества может стать поводом для проведения масштабного аудита в этой сфере и новых антикоррупционных процессов в регионах», — следует из текста рейтинга.

Губернатор Кировской области Никита Белых сел на 8 лет за коррупционные преступления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Давление со стороны федерального центра и правоохранительных органов на коррумпированную часть госаппарата будет увеличиваться», — рассказал «URA.RU» гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

Это может быть связано с нестабильной экономической ситуацией в стране, предположил политолог Андрей Колядин. «Количество имеющихся бюджетных ресурсов уменьшается. Страна пытается мобилизоваться для того, чтобы у нее не крали денег. Именно поэтому усиливающаяся антикоррупционная борьба коснется всех, кто посчитает, что с деньгами можно поступать неосторожно», — рассказал эксперт «URA.RU».

В конечном счете, эта борьба снизит политическую самостоятельность регионов, следует из текста доклада.

«Эти меры должны ослабить влияние старых региональных элит (и представителей местного бизнеса) на губернаторов и дополнительно ограничить самостоятельность глав регионов, усилив их подконтрольность Центру», — пишут докладчики.

На фоне борьбы со «старыми элитами» эксперты ожидают усиление госкорпораций. «Основной задачей становится рост качества и плотности инфраструктуры в стране. Очевидно, что реализовывать эти цели способны только крупные госкорпорации. Их влияние будет расти, и в плане получения средств на реализацию федеральных программ, и в плане роста влияния на региональные власти», — говорит Орлов.

Эксперты считают, что финансовые вливания в ЯНАО могут увеличиться. Многое зависит от работы губернатора Дмитрия Кобылкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тенденция на усиление роли госкорпораций в российской экономике стала отчетливо заметна в последние пять лет, говорит Колядин. «Среднего и малого бизнеса в стране сейчас не так много. Поэтому опора на крупные компании сохранится. Определенная часть губернаторов и так уже, если не ставленники, то протеже госкорпораций. Особенно, если мы говорим о губернаторах новой волны (в 2017 году своих глав сменили 20 регионов страны — прим. ред.)», — замечает Колядин.

Наконец, докладчики отмечают увеличение роли регионов, через которые проходят транспортные транзитные коридоры. Среди них особо отмечается ЯНАО. «Показательным стало внимание на заседании государственной комиссии по развитию Арктики к арктическим регионам, примыкающим к Северному морскому пути. Одним из важных ключевых узлов этой политики становится Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится в тексте рейтинга.

Для таких регионов повышенный интерес со стороны федерального центра обернется новыми финансовыми вливаниями, говорит Орлов. «Могут использоваться разные методы поддержки — от включения в различные госпрограммы до прямой помощи. Многое будет зависеть от губернаторов, которые должны показать, что способны мыслить глобально и смогут создать эффективную систему перемещения услуг, товаров и капитала через свою территорию», — считает политолог.

Якуты намеренно голосовали на президентских выборах против Путина, чтобы дискредитировать своего губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В традиционном рейтинге губернаторов АПЭК за апрель первое, второе и третье места, как и всегда, достались мэру Москвы Сергею Собянину, главе Чечни Рамзану Кадырову и губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву.

Укрепились позиции врио Дагестана Владимира Васильева. Он поднялся с 13 на 11 место после того, как на пост главы Верховного суда региона был рекомендован человек из его команды.

С 49 на 56 место переместился врио главы Новосибирской области Андрей Травников, после того как о намерении баллотироваться на пост губернатора заявил мэр областного центра Анатолий Локоть.

Однако самое большое падение демонстрирует глава Якутии Егор Борисов — он переместился с 54 на 71 место. Причиной стало сразу несколько факторов, замечает Орлов. «Резкое падение Борисова могло произойти уже в марте, сейчас оно носит отложенный характер. Он показал неблагоприятные результаты на президентской кампании (худшие результаты Владимира Путина в России — прим. ред.). Недовольство губернатором показывают жители региона. Кроме того, якутские власти пытались повлиять на праймериз „Единой России“ в собственных интересах», — говорит политолог. Напомним, по информации «URA.RU», Кремль уже начал искать замену Борисову, не дожидаясь срока истечения его полномочий в 2019 году.

Тюменский глава Владимир Якушев уже несколько месяцев входит в тройку самых влиятельных губернаторов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Позиции губернаторов Большого Урала остаются почти без изменений. Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин уже второй месяц подряд занимает шестое место.

Вниз на одну позицию опустились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 16 на 17 место), руководитель Челябинской области Борис Дубровский (с 18 на 19 место) и глава Пермского края Максим Решетников (с 19 на 20 место).

Незначительный рост демонстрируют руководитель ХМАО Наталья Комарова (с 23 на 22 место) и губернатор Курганской области Алексей Кокорин (с 62 на 61 место).

АПЭК составляет рейтинги губернаторов на основе мнения экспертного сообщества. В марте в опросе приняли участие 28 политологов, журналистов, медиаэкспертов, политтехнологов. Свои рейтинги агентство публикует ежемесячно. АПЭК делит глав субъектов на три группы. Первые 20 лидеров регионов имеют «очень сильное влияние», следующие 30 — «сильное влияние» и остальные 45 — «среднее влияние».