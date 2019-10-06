После читательского голосования Алексей Вихарев вошел в шорт-лист премии «Политик года» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев за год сумел стать одним из самых заметных политиков города. О его отце Андрее, работавшим вице-спикером Совфеда в начале 2000-х, уже не помнят. Брат-депутат от ЛДПР, Григорий, возглавивший и столь же неожиданно покинувший «Спецавтобазу», выпал из повестки. Теперь для Екатеринбурга Вихарев только один. Это подтверждают данные голосования читателей за политика года по версии «URA.RU». Алексей Вихарев занял третье место (19%, 14,1 тысячи голосов), уступив вице-губернатору Сергею Бидонько (34%, 25,5 тысяч голосов) и мэру Александру Высокинскому (21%, 15,9 тысяч).

Пока из тройки, вышедшей в шорт-лист, экспертный совет выбирает победителя премии «Политик года», «URA.RU» рассказывает о каждом финалисте. Сегодня — интервью Алексея Вихарева о хитростях выбора места для храма Святой Екатерины, отличии от брата, войне Думы и мэрии Екатеринбурга.

— Насколько неожиданным для вас было попадание в шорт-лист «премии «Политик года»?

— Неожиданным стало высокое место в этом рейтинге. Не буду скрывать, что это почетно для меня. Буду наращивать свою активность, чтобы не разочаровать тех, кто меня поддержал, отдал свой голос в мою пользу. Спасибо им.

Ринат Низамов (в центре, с телефоном) занял четвертое место на голосовании за политика года от «URA.RU» — благодаря активной позиции во время протестов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Когда во время голосования читателей вас догонял медиаменеджер Ринат Низамов, были опасения, что займете четвертое место?

— Я не боюсь конкуренции, поэтому никакого беспокойства не испытывал. У Рината своя аудитория, у меня свой электорат. Каждый из нас работает в своей сфере, делает свое дело. Голосование показало, что у меня это получается.

— Одна из заслуг, за которую вас включили в премию — подготовка вопроса о строительстве храма. Известно, что вы человек верующий. Когда начались протесты в сквере, вы к ним как относились?

— Как православному христианину мне это было неприятно. Люди хотят построить храм, и это благое дело! Но как политик я понимаю, что у каждого есть свое мнение на этот счет, необходимо учесть интересы разных групп людей. Тем более, когда вопрос касается общественной, а потому любимой многими жителями территории города.

— То есть в разгар протеста вы не вышли в сквер, чтобы пообщаться с митингующими, именно по причине того, что для вас ситуация была непростой?

Вихарев считает, что новых протестов, связанных с храмом Святой Екатерины, не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Нет, к митингующим я не выходил. Не на все надо реагировать личным присутствием. Но переживал за происходящее, потому что главному собору в Екатеринбурге никак не найдется место. Сколько бы площадок до этого не предлагалось, все они отвергались. Надеюсь, что 13 октября этот вопрос наконец-то найдет разрешение.

— Через неделю в городе пройдет опрос о новом месте строительства храма. По вашему он подведет черту под протестом?

— Протестов по поводу сквера у театра драмы точно не будет. Какой в них смысл? От сквера отступились. Протестовать против выбранной горожанами на опросе 13 октября площадке будет совсем не резон, поскольку люди скажут свое веское слово. Поэтому я не вижу серьезных оснований для массового и демонстративного недовольства людей по данному поводу. Между тем не исключаю заявлений отдельных групп, недовольных вообще никаким решением.

— За какую площадку будете голосовать вы?

— Я воздержусь от прямого ответа, поскольку являюсь в некоторой степени лидером мнений в данном вопросе. Просто не хочу никакого агитировать.

Григорий Вихарев избрался в думу вместе со старшим братом Алексеем, но от ЛДПР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Впервые вы выдвинулись на выборы в прошлом году, но вступили в «Единую Россию» еще в 2014-м. Почему «Единая Россия», а не ЛДПР, как это сделал ваш брат Григорий Вихарев?

— У моего младшего брата своя абсолютно самостоятельная политическая карьера. Я же пришел в «Единую Россию» достаточно зрелым, 30-летним человеком, чтобы поддержать партию, а не сформировать для себя наперед некий политический задел, чтобы воспользоваться им в 2018 году.

— Что значит поддержать партию? Финансово или каким-то иным образом?

— Да, в том числе и финансово. Я трачу личные средства, организуя праздники, устраивая экскурсии, обустраивая детские площадки, ремонтируя объекты в своем избирательном округе, между прочим, одним из самых тяжелых в социальном отношении в городе. В то же время партия ввела меня в круг политиков, от которых зависит принятие многих важных решений.

Алексей Вихарев — один из организаторов опроса о расположении храма Святой Екатерины Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Люди, которых сопровождает финансовый успех, далеко не всегда идут в политику. А вам зачем это нужно?

— С одной стороны, мне хотелось личностного роста. К моменту избрания депутатом я уже кое-чего добился на своем юридическом поприще, но останавливаться на достигнутом не хотелось. То есть я стал искать новое приложение своих сил, и нашел его в городской Думе. С другой стороны, мне всегда хотелось помочь сделать Екатеринбург чуточку лучше, красивее и солиднее что ли! У меня было твердое убеждение, что городская власть не дорабатывает, не выкладывается на все сто процентов в достижении этой цели. Она и сейчас не дорабатывает, но у меня, как у депутата, есть рычаги влиять на нее.

— У вас было такое, что вы сидите на заседании и думаете: «Блин, куда я попал?»

— Я человек порывистый, энергичный, люблю, когда работа спорится. В городской Думе далеко не все такие, да и сам механизм принятия решений довольно консервативен и громоздок. Но ничего не попишешь, таков закон. Приходится мириться с процедурными, регламентными и прочими нормами, подавлять себя, слушать порой пустопорожние рассуждения. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что такие мысли порой меня посещали. Но сейчас это происходит все реже. Я ведь тоже учусь работе в коллегиальном органе власти.

У Екатеринбурга не было настолько конфликтной думы как в седьмом ее созыве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Какую задачу вы себе ставили на этот пятилетний срок?

— Задача-минимум — стать эффективным депутатом и председателем постоянной комиссии Думы по местному самоуправлению. Я хочу инициировать принятие нового регламента Думы, на мой взгляд, более интересного и содержательного, нежели его действующий вариант. Хочу максимально больше сделать в своем 15-м избирательном округе. Задачу-максимум на ближайшую пятилетку я себе еще не ставил.

— Какие ваши планы в работе с избирателями?

— Мы сделали хорошую и большую воркаут-площадку на территории ЦК «Эльмаш». У нас была программа по инвестиционному бюджетированию, в ней участвовали город, область и я своими денежными средствами. Также за собственные деньги мы сделали шесть детских площадок непосредственно в округе. И еще пять площадок обустроили в рамках проекта «Комфортная городская среда».

— Площадка — это, наверное, дорогое удовольствие?

— Это не удовольствие, а необходимость! Но стоит недешево. Одна площадка — от 150 тысяч рублей. Я стараюсь граждан вовлекать в процесс, что позволяет избежать конфликтов на начальной стадии.

Вихарев ставит за работу в Гордуме себе «хорошо» Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Какую оценку за этот год работы вы себе поставили бы?

— Отличную оценку, наверное, не рискну себе выставить, но на твердое «хорошо», кажется, я поработал. Впрочем, пусть люди оценивают.

— Когда ваш созыв только начинал работу, ничего кроме комплиментов в адрес главы города услышать было нельзя. Но в последнее время отношения между думой и руководителями администрации охладели. У вас есть этому объяснение?

— Александр Высокинский — это глава, которого мы депутаты единодушно избрали, оказав ему доверие. Он это хорошо понимает. У него не все получается, но согласитесь, что и обстоятельства, складывающие в Екатеринбурге и вокруг него, не всегда благоволят мэру. Никакого напряжения в отношениях с Высокинским у нас нет. Большинство депутатов на его стороне.

— Тем не менее, отчет о его работе депутаты не приняли…

— Всякое бывает. Подобные ситуации возможны и впредь. Вообще-то я не приветствую полное единодушие всегда и во всем, ведь тогда теряется принципиальность, ослабевает контроль. У нас еще впереди острые темы: бюджет города, отопительные сезон. Депутаты не могут не задавать острых вопросов главе, потакать ему, быть снисходительным к небрежному выполнению полномочий его подчиненными, если такое случается. Я думаю, глава города такого же мнения.

Вихарев обещает не конфликтовать с мэром Высокинским, другим финалистом премии «Политик года» Фото: Анна Майорова © URA.RU

— То есть к концу года можно ожидать что-то подобное тому, что было летом?

— Что касается лично меня, то спонтанных действий от Вихарева ждать не стоит. Но при условии, что все будет развиваться последовательно, честно и прозрачно в отношениях Думы и главы Екатеринбурга.

— Что должно произойти, чтобы ваше отношение к главе города изменилось?

— Пока таких поводов мэр не давал. Мне трудно предположить, что он должен сделать, чтобы потерять доверие людей. Я в свою очередь человек предсказуемый: что говорю, то и делаю. У меня слова с делами не расходятся. Это мой жизненный принцип.

— Появляются слухи, что Алексей Вихарев в скором времени может претендовать на пост мэра. Вы для себя такую возможность рассматриваете?

— Нет. Я же говорю, что не определился с задачей-максимумом. Я сконцентрирован на выполнении тех обещаний, которые дал своим избирателям.

Занятие Вихарева вне депутатской деятельности звучит неопределенно Фото: Анна Майорова © URA.RU

— В вашей биографии на сайте Думы сказано: «В настоящее время занимается адвокатской деятельностью в области гражданского права». Что отнимает у вас больше времени, депутатская работа или бизнес?

— Совершенно определенно, что Дума.

— Юридическая фирма — ваше единственное дело?

— Да.

— Редакция «URA.RU» уже начала подводить итоги года. По вашему мнению, какое событие можно назвать главным в этом году?

— Пожалуй, вопрос по храму — это самое главное событие, получившее большой общественный резонанс. Имею в виду даже не сами волнения, а то, что последовало потом: общественное обсуждение, создание рабочей группы, подготовка опроса и его проведение. Близится кульминация. Я вижу в опросе инструмент принятия крупных управленческих решений в Екатеринбурге на будущее. Очень надеюсь, что он пройдет успешно.

Салон цветов Яны Вихаревой, супруги депутата Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

— Герой года?

— Первый герой для меня — моя супруга. Она в этом году открыла свой бизнес, долго к этому шла, и в итоге у нее получилось создать и показать публике творческое пространство. Второй герой — Дамир Юсупов (пилот «Уральских авиалиний»), посадивший самолет в поле, и тем самым спасший сотни человеческих жизней.

— Антигерой?

— Жизнь, особенно жизнь политическая — штука очень непростая и парадоксальная. На одного настоящего героя всегда приходится десятки, сотни, а порою и тысячи антигероев. Творить зло всегда проще, чем творить добро.

Очень хотел бы называть антигероем Тунгусова Владимира Георгиевича, который, как великий злодей, пытается, по мнению журналистов, помешать прогрессу и сделать что-то плохое в городе. Но говорить об этом я не буду.

Главными антигероями являемся мы сами, потому что упустили время, уже в этом году, сделать город лучше: кто-то из-за лени, а кто-то из-за любви к политическим конфликтам и интригам.