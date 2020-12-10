Пермские инсайды: на депутатов собрали компромат

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В кулуарах пермской власти обсуждают отношения губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и олигарха Андрея Кузяева. Кроме того, слухачи полагают, что в здании на Куйбышева, 14 есть тайные папки на неугодных депутатов. Тем временем министра образования отправляют на пенсию, а силовики опасаются этнических конфликтов.

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Махонина сравнили с Решетниковым

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Источники обратили внимание на то, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин общается с олигархом Андреем Кузяевым не так часто, как это делал его предшественник Максим Решетников. «Махонин в первую очередь промышленник, это Решетников топил за цифровизацию всего и вся. Вот и дружил с Кузяевым», — говорит инсайдер. При этом источники в окружении как Махонина, так и Кузяева утверждают, что отношения у них нормальные. «Они периодически встречаются для обсуждения самых разных вопросов», — утверждает источник.

В администрации губернатора формируют папки на депутатов

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что нарушения антикоррупционного законодательства после проверки сведений о доходах за 2019 год нашли в отношении депутатов из многих представительных органов Пермского края. «Сейчас в администрации решают, что с этими депутатами делать. Расторговки проходят. Если те не идут на условия края, то будут жесткие санкции. Вплоть до лишения мандата», — говорит инсайдер.

Бывший советник Сапко хочет работать на его конкурента

Инсайдеры сообщают, что бывший советник депутата Госдумы от «Единой России» и экс-мэра Перми Игоря Сапко Николай Решетников якобы пытается заключить «контракт» с руководителем группы «Налоги и право» Геннадием Сандыревым, который хочет выдвинуться в Госдуму. «Коля хотел, чтобы Сандырев платил ему по 100 тысяч в месяц за блок негатива в telegram-каналах, которые он ведет», — рассказал инсайдер. Он полагает, что Сапко платит Решетникову гораздо меньше, раз последний ищет новые источники дохода и готов ради этого работать в интересах прямых конкурентов своего бывшего шефа.

Министр образования собирается на пенсию

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина собирается уйти на пенсию, говорят инсайдеры. Сообщается, что сейчас Кассина пока занимается поисками преемника, но в определенный момент у нее закончится терпение и она просто хлопнет дверью. «Она просится в отставку уже два года. А ее не отпускают», — говорит инсайдер. Он утверждает, что сначала Кассина рассчитывала на почетную должность директора школы или советника губернатора, но сейчас уже готова просто уйти на пенсию, поскольку устала ждать.

Конфликт в Пермском районе нагнетается искусственно

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Информация о якобы возникшем политическом конфликте между аппаратом губернатора Пермского края и властями Пермского района из-за выборов главы нагнетается искусственно. «Никакой конфронтации между сторонами нет. Напротив, в аппарат губернатора было направлено приглашение, для включения в состав конкурсной комиссии представителей от „края“, но почему-то они проигнорировали эти мероприятия. Поэтому депутаты земсобрания района собрались и приняли решение объявить о начале конкурса», — поясняет инсайдер. И тем не менее, конкурсная комиссия, будет формироваться по принципу 50/50: в нее войдут шесть человек от района и шесть — от аппарата губернатора.

Глава Кировского района не хочет менять работу

Разговоры о возможном участии в конкурсе на должность главы Пермского района нынешнего главы Кировского района Перми Владимира Цветова являются домыслами. «Эти слухи распространяются намеренно. И выгодно это, в первую очередь, определенным политическим силам в Пермском районе», — говорит источник. По его словам, Цветов не заинтересован в смене места работы. «Он не так давно возглавил район, а вставать у руля проблемного Пермского района, где в скором времени от него потребуют серьезных преобразований, у Цветова явно нет никакого желания», — поясняет инсайдер.

Политтехнологи Репина вызвали насмешку в политтусовке

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, будто пермская политтусовка вновь посмеивается над пермским бизнесменом Александром Репиным. Он якобы не оставляет политических амбиций после фиаско с выборами губернатора. На этот раз обсуждается странный выбор бизнесмена в пользу любителя бокса, фанатичного патриота Виктора Коровкина и некоего блогера Дмитрия Григорьева. «Репин полагает, что эти „политтехнологи“ принесут ему пользу в предстоящий выборный цикл. Он даже якобы выделил им 2,5 млн рублей на раскрутку своего проекта — „Команды развития“», — отметил инсайдер.

Айна Якупова открестилась от поддержки «Опоры России»

По слухам, Айна Якупова, собравшаяся выдвигаться в гордуму Перми, пойдет на выборы самостоятельно. «У нее действительно, есть все шансы взять мандат Сергея Богуславского после его обсуждаемого ухода в мэрию. Но на выборы она собирается идти без явной поддержки „Опоры России“, а самостоятельно», — сказал инсайдер. То, что Якупова является членом реготделения организации, еще ни о чем не говорит, отмечает источник, добавляя, что Якупова еще и предприниматель, способная вести кампанию за собственный счет.

Силовики опасаются этнических конфликтов

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сообщается, что силовики и представители пермской прокуратуры опасаются появления в регионе неких конфликтов на межэтнической почве. «Просто выборы приближаются. А некоторые партии у нас любят лозунги про русских транслировать. Это опасно», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в первую очередь под пристальное внимание надзорного ведомства могут попасть представители ЛДПР, от которых якобы можно ждать подобных проявлений.

Чиновники сидят без интернета

Поговаривают, что услуги интернета для многих чиновников и муниципальных служащих Пермского края с 1 декабря стала предоставлять компания Ростелеком, что привело к массовым обрывам связи. «У меня постоянно пропадает связь. Я пообщался с коллегами. Они жалуются на те же проблемы», — говорит инсайдер. Он утверждает, что связь обычно пропадает на несколько секунд или минут, но это в любом случае негативно отражается на работе.

Индексацию зарплат назвали издевательством

Злые языки шепчут, что индексацию зарплат в 3,5%, которую провели на одном из крупных предприятий края, сотрудники предприятия назвали издевательством. «Что эта индексация дает, тогда как цены на некоторые продукты выросли в два раза, бензин растет почти каждый месяц, а коммуналка с Нового года повысится примерно на 4%. Вот тебе и вся индексация», — сетует источник. Рабочие отмечают, что с уровнем инфляции их нынешняя зарплата в калийном гиганте откатилась к уровню 7-8 летней давности.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.