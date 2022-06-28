Куйвашев показал элите, как она будет жить следующие пять лет

Презентация обернулась скандалом: губернатора хотели спасти от критики, но перестарались

28 июня 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев выступил с ежегодным отчетом перед депутатами заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которому в сентябре предстоит избрание на третий срок, продемонстрировал областной элите новые принципы ее работы. Свой традиционный отчет перед заксобранием по итогам года глава региона превратил в первый показ предвыборной программы, фиксируют собеседники URA.RU. Однако триумфальной речь не вышла — из-за авантюры спикера парламента Людмилы Бабушкиной. 28 июня Куйвашев выступил перед депутатами с традиционным докладом о проделанной за 2021 год работе. И для заксобрания, и для губернаторской резиденции отчет стал по-настоящему долгожданным: неофициальная подготовка началась еще в феврале, представить доклад планировали сперва в мае, потом в начале июня. Но все разы выступление срывалось — Куйвашев был слишком занят своим согласованием на новый срок. 20 мая у него состоялся разговор с президентом Владимиром Путиным, а 14 июня губернатора официально назначили кандидатом от «Единой России». Доклад Евгения Куйвашева ждали с начала весны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Столь поздняя дата отчета связана не только с плотным графиком. По словам источника URA.RU в команде Куйвашева, выступление с самого начала задумывали приурочить к старту избирательной кампании: «С прицелом на избирателя». И это объясняет, почему нынешнее выступление радикально отличалось от всех аналогичных: сейчас Куйвашев не докладывал о годовых достижениях, а презентовал, какой должна стать Свердловская область после его переизбрания. Вся 27-минутная речь губернатора была поделена на три части. Сначала Куйвашев, который в этом году празднует десять лет на посту, подвел итог двух своих предыдущих сроков. Он напомнил, что за это время Средний Урал пережил немало кризисов, но продолжал развиваться. Например, с 2012-го в два раза выросли доходы областного бюджета и объем отгруженных товаров собственного производства, а по всему региону открылись десятки новых предприятий. Следом Куйвашев кратко обрисовал итоги 2021 года. В частности, указал, что его команде удалось даже в пандемию коронавируса сохранить рабочие места, увеличить доходы областного бюджета на 13% от плана, а пенсионерам и школьникам исправно выплачивать положенные пособия в 10 тысяч рублей. Оставшуюся, самую объемную, часть своего выступления Куйвашев посвятил раскрытию планов на новый срок — впервые прозвучали десять важнейших тезисов его предвыборной программы. Новость по теме Губернатор Куйвашев рассказал, чего добился за год. Главное из большого отчета Губернатор пообещал развивать сферы образования («В планах на ближайшие годы — перейти к школам нового формата»), спорта («Построим еще восемь крупных площадок»), строительства («России нужно комфортное жилье»), медицины («Ставлю задачу по ремонту поликлиник и покупке нового оборудования в больницы») и экологии («Остается задача по закупке для территорий экологически безопасных видов электротранспорта»). Отдельно Куйвашев обратил внимание на дорожное строительство и борьбу с пробками. И напомнил, что в этом году будет достроена кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга (ЕКАД), которую считают главным проектом губернатора. «Мы собираемся начать еще более масштабный проект — строительство скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Эта стройка на ближайшие годы станет главной для нашего региона», — обозначил намерения Куйвашев. Кроме того, глава региона дал понять, что всерьез займется развитием IT-индустрии («Рассчитываю на IT-кластер „Контур-Парк“, который будет готовить специалистов и запускать цифровые проекты») и перевыполнит план по газификации — сферы, за которой пристально следит президент Владимир Путин («Наша реальная цель — чтобы газ был в 90% домов жителей области»). Акцент Куйвашев сделал и на поддержке студенчества — одной из главных тем своей кампании: «Екатеринбург — настоящая студенческая столица России. Здесь есть все, чтобы запустить новый проект поддержки студенчества. И его предварительное название — „Кампус“». И депутаты, и члены правительства восприняли антикризисный план как личное задание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Но ключевым тезисом выступления стала антикризисная поддержка населения и предприятий. Именно она, как позднее признались URA.RU сразу несколько собеседников, была воспринята истеблишментом как основная установка на ближайший период. «Наша задача — чтобы несмотря ни на какие геополитические трудности, людям было хорошо, комфортно жить в нашей области. Мы должны делать все, чтобы зарплаты людей росли и были защищены от инфляции», — объявил подчиненным Куйвашев. Программа губернатора неслучайно построена именно на этих социально-экономических вопросах, поскольку именно эта тема волнует электорат прямо сейчас, заметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Выступление соответствует ожиданиям [избирателя], потому что люди живут в совершенно новой экономической реальности. Полностью электоральная речь», — заключил эксперт. Политолог Анатолий Гагарин полагает, что целью Куйвашева было донести главную мысль — и чиновникам, и избирателям нужно понять, как теперь строить общее будущее: «Это главная тема, все ее обсуждают и о ней думают. Оснований для оптимизма у нас достаточно, поэтому губернатор четко обозначил наши основные приоритеты в противостоянии санкциям». Людмила Бабушкина в этот день строго придерживалась регламента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместе с тем в политкругах находят, что губернаторская речь оказалась не такой безупречной, какой могла быть. Из-за возникшего без особой причины скандала смазался финал выступления. Завершив доклад, Куйвашев предположил, что депутаты по традиции зададут ему вопросы. Однако спикер парламента Людмила Бабушкина настояла, что регламент не предусматривает каких-либо уточнений — это большинством голосов утвердили сами члены заксо. «Слушайте, 10 лет отвечал на вопросы, что ж вы не даете…» — с удивлением обратился к ней Куйвашев. «Ну, когда-то мы [депутаты] должны проявить волю свою», — сконфуженно отозвалась Бабушкина. Ситуация вылилась в публичный конфликт. Вице-спикер и кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Ивачев возмутился в соцсетях, что ему не дали задать губернатору вопрос, заблокировав микрофон. Куйвашеву пришлось реагировать самому, отвечая коммунисту в своем telegram-канале. Ивачева ответ не устроил и он вызвал губернатора на дебаты. Новость по теме Кандидат в губернаторы от КПРФ вызвал Куйвашева на дебаты В заксобрании обсуждают, что ситуации можно было избежать, если бы Бабушкина не пыталась угодить Куйвашеву, напрасно защищая его: «Он был готов к обсуждению, мог ответить на любой вопрос». Сама председатель парламента заметила, что все интересующие вопросы депутаты отправляли главе региона еще задолго до отчета. «Хочу напомнить, что заксобрание заранее собирает у фракций, комитетов и направляет губернатору вопросы, ответы на которые звучат во время доклада. Так было и в этот раз. Именно поэтому я настояла на соблюдении норм регламента», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. 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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которому в сентябре предстоит избрание на третий срок, продемонстрировал областной элите новые принципы ее работы. Свой традиционный отчет перед заксобранием по итогам года глава региона превратил в первый показ предвыборной программы, фиксируют собеседники URA.RU. Однако триумфальной речь не вышла — из-за авантюры спикера парламента Людмилы Бабушкиной. 28 июня Куйвашев выступил перед депутатами с традиционным докладом о проделанной за 2021 год работе. И для заксобрания, и для губернаторской резиденции отчет стал по-настоящему долгожданным: неофициальная подготовка началась еще в феврале, представить доклад планировали сперва в мае, потом в начале июня. Но все разы выступление срывалось — Куйвашев был слишком занят своим согласованием на новый срок. 20 мая у него состоялся разговор с президентом Владимиром Путиным, а 14 июня губернатора официально назначили кандидатом от «Единой России». Столь поздняя дата отчета связана не только с плотным графиком. По словам источника URA.RU в команде Куйвашева, выступление с самого начала задумывали приурочить к старту избирательной кампании: «С прицелом на избирателя». И это объясняет, почему нынешнее выступление радикально отличалось от всех аналогичных: сейчас Куйвашев не докладывал о годовых достижениях, а презентовал, какой должна стать Свердловская область после его переизбрания. Вся 27-минутная речь губернатора была поделена на три части. Сначала Куйвашев, который в этом году празднует десять лет на посту, подвел итог двух своих предыдущих сроков. Он напомнил, что за это время Средний Урал пережил немало кризисов, но продолжал развиваться. Например, с 2012-го в два раза выросли доходы областного бюджета и объем отгруженных товаров собственного производства, а по всему региону открылись десятки новых предприятий. Следом Куйвашев кратко обрисовал итоги 2021 года. В частности, указал, что его команде удалось даже в пандемию коронавируса сохранить рабочие места, увеличить доходы областного бюджета на 13% от плана, а пенсионерам и школьникам исправно выплачивать положенные пособия в 10 тысяч рублей. Оставшуюся, самую объемную, часть своего выступления Куйвашев посвятил раскрытию планов на новый срок — впервые прозвучали десять важнейших тезисов его предвыборной программы. Губернатор пообещал развивать сферы образования («В планах на ближайшие годы — перейти к школам нового формата»), спорта («Построим еще восемь крупных площадок»), строительства («России нужно комфортное жилье»), медицины («Ставлю задачу по ремонту поликлиник и покупке нового оборудования в больницы») и экологии («Остается задача по закупке для территорий экологически безопасных видов электротранспорта»). Отдельно Куйвашев обратил внимание на дорожное строительство и борьбу с пробками. И напомнил, что в этом году будет достроена кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга (ЕКАД), которую считают главным проектом губернатора. «Мы собираемся начать еще более масштабный проект — строительство скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Эта стройка на ближайшие годы станет главной для нашего региона», — обозначил намерения Куйвашев. Кроме того, глава региона дал понять, что всерьез займется развитием IT-индустрии («Рассчитываю на IT-кластер „Контур-Парк“, который будет готовить специалистов и запускать цифровые проекты») и перевыполнит план по газификации — сферы, за которой пристально следит президент Владимир Путин («Наша реальная цель — чтобы газ был в 90% домов жителей области»). Акцент Куйвашев сделал и на поддержке студенчества — одной из главных тем своей кампании: «Екатеринбург — настоящая студенческая столица России. Здесь есть все, чтобы запустить новый проект поддержки студенчества. И его предварительное название — „Кампус“». Но ключевым тезисом выступления стала антикризисная поддержка населения и предприятий. Именно она, как позднее признались URA.RU сразу несколько собеседников, была воспринята истеблишментом как основная установка на ближайший период. «Наша задача — чтобы несмотря ни на какие геополитические трудности, людям было хорошо, комфортно жить в нашей области. Мы должны делать все, чтобы зарплаты людей росли и были защищены от инфляции», — объявил подчиненным Куйвашев. Программа губернатора неслучайно построена именно на этих социально-экономических вопросах, поскольку именно эта тема волнует электорат прямо сейчас, заметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Выступление соответствует ожиданиям [избирателя], потому что люди живут в совершенно новой экономической реальности. Полностью электоральная речь», — заключил эксперт. Политолог Анатолий Гагарин полагает, что целью Куйвашева было донести главную мысль — и чиновникам, и избирателям нужно понять, как теперь строить общее будущее: «Это главная тема, все ее обсуждают и о ней думают. Оснований для оптимизма у нас достаточно, поэтому губернатор четко обозначил наши основные приоритеты в противостоянии санкциям». Вместе с тем в политкругах находят, что губернаторская речь оказалась не такой безупречной, какой могла быть. Из-за возникшего без особой причины скандала смазался финал выступления. Завершив доклад, Куйвашев предположил, что депутаты по традиции зададут ему вопросы. Однако спикер парламента Людмила Бабушкина настояла, что регламент не предусматривает каких-либо уточнений — это большинством голосов утвердили сами члены заксо. «Слушайте, 10 лет отвечал на вопросы, что ж вы не даете…» — с удивлением обратился к ней Куйвашев. «Ну, когда-то мы [депутаты] должны проявить волю свою», — сконфуженно отозвалась Бабушкина. Ситуация вылилась в публичный конфликт. Вице-спикер и кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Ивачев возмутился в соцсетях, что ему не дали задать губернатору вопрос, заблокировав микрофон. Куйвашеву пришлось реагировать самому, отвечая коммунисту в своем telegram-канале. Ивачева ответ не устроил и он вызвал губернатора на дебаты. В заксобрании обсуждают, что ситуации можно было избежать, если бы Бабушкина не пыталась угодить Куйвашеву, напрасно защищая его: «Он был готов к обсуждению, мог ответить на любой вопрос». Сама председатель парламента заметила, что все интересующие вопросы депутаты отправляли главе региона еще задолго до отчета. «Хочу напомнить, что заксобрание заранее собирает у фракций, комитетов и направляет губернатору вопросы, ответы на которые звучат во время доклада. Так было и в этот раз. Именно поэтому я настояла на соблюдении норм регламента», — написала Бабушкина в своем telegram-канале.