Куйвашев показал элите, как она будет жить следующие пять лет

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которому в сентябре предстоит избрание на третий срок, продемонстрировал областной элите новые принципы ее работы. Свой традиционный отчет перед заксобранием по итогам года глава региона превратил в первый показ предвыборной программы, фиксируют собеседники URA.RU. Однако триумфальной речь не вышла — из-за авантюры спикера парламента Людмилы Бабушкиной.
Столь поздняя дата отчета связана не только с плотным графиком. По словам источника URA.RU в команде Куйвашева, выступление с самого начала задумывали приурочить к старту избирательной кампании: «С прицелом на избирателя». И это объясняет, почему нынешнее выступление радикально отличалось от всех аналогичных: сейчас Куйвашев не докладывал о годовых достижениях, а презентовал, какой должна стать Свердловская область после его переизбрания.
Вся 27-минутная речь губернатора была поделена на три части. Сначала Куйвашев, который в этом году празднует десять лет на посту, подвел итог двух своих предыдущих сроков. Он напомнил, что за это время Средний Урал пережил немало кризисов, но продолжал развиваться. Например, с 2012-го в два раза выросли доходы областного бюджета и объем отгруженных товаров собственного производства, а по всему региону открылись десятки новых предприятий.
Следом Куйвашев кратко обрисовал итоги 2021 года. В частности, указал, что его команде удалось даже в пандемию коронавируса сохранить рабочие места, увеличить доходы областного бюджета на 13% от плана, а пенсионерам и школьникам исправно выплачивать положенные пособия в 10 тысяч рублей.
Оставшуюся, самую объемную, часть своего выступления Куйвашев посвятил раскрытию планов на новый срок — впервые прозвучали десять важнейших тезисов его предвыборной программы.
Губернатор пообещал развивать сферы образования («В планах на ближайшие годы — перейти к школам нового формата»), спорта («Построим еще восемь крупных площадок»), строительства («России нужно комфортное жилье»), медицины («Ставлю задачу по ремонту поликлиник и покупке нового оборудования в больницы») и экологии («Остается задача по закупке для территорий экологически безопасных видов электротранспорта»).
Отдельно Куйвашев обратил внимание на дорожное строительство и борьбу с пробками. И напомнил, что в этом году будет достроена кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга (ЕКАД), которую считают главным проектом губернатора. «Мы собираемся начать еще более масштабный проект — строительство скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Эта стройка на ближайшие годы станет главной для нашего региона», — обозначил намерения Куйвашев.
Кроме того, глава региона дал понять, что всерьез займется развитием IT-индустрии («Рассчитываю на IT-кластер „Контур-Парк“, который будет готовить специалистов и запускать цифровые проекты») и перевыполнит план по газификации — сферы, за которой пристально следит президент Владимир Путин («Наша реальная цель — чтобы газ был в 90% домов жителей области»). Акцент Куйвашев сделал и на поддержке студенчества — одной из главных тем своей кампании: «Екатеринбург — настоящая студенческая столица России. Здесь есть все, чтобы запустить новый проект поддержки студенчества. И его предварительное название — „Кампус“».
И депутаты, и члены правительства восприняли антикризисный план как личное задание
Но ключевым тезисом выступления стала антикризисная поддержка населения и предприятий. Именно она, как позднее признались URA.RU сразу несколько собеседников, была воспринята истеблишментом как основная установка на ближайший период. «Наша задача — чтобы несмотря ни на какие геополитические трудности, людям было хорошо, комфортно жить в нашей области. Мы должны делать все, чтобы зарплаты людей росли и были защищены от инфляции», — объявил подчиненным Куйвашев.
Программа губернатора неслучайно построена именно на этих социально-экономических вопросах, поскольку именно эта тема волнует электорат прямо сейчас, заметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
«Выступление соответствует ожиданиям [избирателя], потому что люди живут в совершенно новой экономической реальности. Полностью электоральная речь», — заключил эксперт.
Политолог Анатолий Гагарин полагает, что целью Куйвашева было донести главную мысль — и чиновникам, и избирателям нужно понять, как теперь строить общее будущее: «Это главная тема, все ее обсуждают и о ней думают. Оснований для оптимизма у нас достаточно, поэтому губернатор четко обозначил наши основные приоритеты в противостоянии санкциям».
Людмила Бабушкина в этот день строго придерживалась регламента
Вместе с тем в политкругах находят, что губернаторская речь оказалась не такой безупречной, какой могла быть. Из-за возникшего без особой причины скандала смазался финал выступления. Завершив доклад, Куйвашев предположил, что депутаты по традиции зададут ему вопросы. Однако спикер парламента Людмила Бабушкина настояла, что регламент не предусматривает каких-либо уточнений — это большинством голосов утвердили сами члены заксо. «Слушайте, 10 лет отвечал на вопросы, что ж вы не даете…» — с удивлением обратился к ней Куйвашев. «Ну, когда-то мы [депутаты] должны проявить волю свою», — сконфуженно отозвалась Бабушкина.
Ситуация вылилась в публичный конфликт. Вице-спикер и кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Ивачев возмутился в соцсетях, что ему не дали задать губернатору вопрос, заблокировав микрофон. Куйвашеву пришлось реагировать самому, отвечая коммунисту в своем telegram-канале. Ивачева ответ не устроил и он вызвал губернатора на дебаты.
В заксобрании обсуждают, что ситуации можно было избежать, если бы Бабушкина не пыталась угодить Куйвашеву, напрасно защищая его: «Он был готов к обсуждению, мог ответить на любой вопрос». Сама председатель парламента заметила, что все интересующие вопросы депутаты отправляли главе региона еще задолго до отчета. «Хочу напомнить, что заксобрание заранее собирает у фракций, комитетов и направляет губернатору вопросы, ответы на которые звучат во время доклада. Так было и в этот раз. Именно поэтому я настояла на соблюдении норм регламента», — написала Бабушкина в своем telegram-канале.
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которому в сентябре предстоит избрание на третий срок, продемонстрировал областной элите новые принципы ее работы. Свой традиционный отчет перед заксобранием по итогам года глава региона превратил в первый показ предвыборной программы, фиксируют собеседники URA.RU. Однако триумфальной речь не вышла — из-за авантюры спикера парламента Людмилы Бабушкиной. 28 июня Куйвашев выступил перед депутатами с традиционным докладом о проделанной за 2021 год работе. И для заксобрания, и для губернаторской резиденции отчет стал по-настоящему долгожданным: неофициальная подготовка началась еще в феврале, представить доклад планировали сперва в мае, потом в начале июня. Но все разы выступление срывалось — Куйвашев был слишком занят своим согласованием на новый срок. 20 мая у него состоялся разговор с президентом Владимиром Путиным, а 14 июня губернатора официально назначили кандидатом от «Единой России». Столь поздняя дата отчета связана не только с плотным графиком. По словам источника URA.RU в команде Куйвашева, выступление с самого начала задумывали приурочить к старту избирательной кампании: «С прицелом на избирателя». И это объясняет, почему нынешнее выступление радикально отличалось от всех аналогичных: сейчас Куйвашев не докладывал о годовых достижениях, а презентовал, какой должна стать Свердловская область после его переизбрания. Вся 27-минутная речь губернатора была поделена на три части. Сначала Куйвашев, который в этом году празднует десять лет на посту, подвел итог двух своих предыдущих сроков. Он напомнил, что за это время Средний Урал пережил немало кризисов, но продолжал развиваться. Например, с 2012-го в два раза выросли доходы областного бюджета и объем отгруженных товаров собственного производства, а по всему региону открылись десятки новых предприятий. Следом Куйвашев кратко обрисовал итоги 2021 года. В частности, указал, что его команде удалось даже в пандемию коронавируса сохранить рабочие места, увеличить доходы областного бюджета на 13% от плана, а пенсионерам и школьникам исправно выплачивать положенные пособия в 10 тысяч рублей. Оставшуюся, самую объемную, часть своего выступления Куйвашев посвятил раскрытию планов на новый срок — впервые прозвучали десять важнейших тезисов его предвыборной программы. Губернатор пообещал развивать сферы образования («В планах на ближайшие годы — перейти к школам нового формата»), спорта («Построим еще восемь крупных площадок»), строительства («России нужно комфортное жилье»), медицины («Ставлю задачу по ремонту поликлиник и покупке нового оборудования в больницы») и экологии («Остается задача по закупке для территорий экологически безопасных видов электротранспорта»). Отдельно Куйвашев обратил внимание на дорожное строительство и борьбу с пробками. И напомнил, что в этом году будет достроена кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга (ЕКАД), которую считают главным проектом губернатора. «Мы собираемся начать еще более масштабный проект — строительство скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Эта стройка на ближайшие годы станет главной для нашего региона», — обозначил намерения Куйвашев. Кроме того, глава региона дал понять, что всерьез займется развитием IT-индустрии («Рассчитываю на IT-кластер „Контур-Парк“, который будет готовить специалистов и запускать цифровые проекты») и перевыполнит план по газификации — сферы, за которой пристально следит президент Владимир Путин («Наша реальная цель — чтобы газ был в 90% домов жителей области»). Акцент Куйвашев сделал и на поддержке студенчества — одной из главных тем своей кампании: «Екатеринбург — настоящая студенческая столица России. Здесь есть все, чтобы запустить новый проект поддержки студенчества. И его предварительное название — „Кампус“». Но ключевым тезисом выступления стала антикризисная поддержка населения и предприятий. Именно она, как позднее признались URA.RU сразу несколько собеседников, была воспринята истеблишментом как основная установка на ближайший период. «Наша задача — чтобы несмотря ни на какие геополитические трудности, людям было хорошо, комфортно жить в нашей области. Мы должны делать все, чтобы зарплаты людей росли и были защищены от инфляции», — объявил подчиненным Куйвашев. Программа губернатора неслучайно построена именно на этих социально-экономических вопросах, поскольку именно эта тема волнует электорат прямо сейчас, заметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Выступление соответствует ожиданиям [избирателя], потому что люди живут в совершенно новой экономической реальности. Полностью электоральная речь», — заключил эксперт. Политолог Анатолий Гагарин полагает, что целью Куйвашева было донести главную мысль — и чиновникам, и избирателям нужно понять, как теперь строить общее будущее: «Это главная тема, все ее обсуждают и о ней думают. Оснований для оптимизма у нас достаточно, поэтому губернатор четко обозначил наши основные приоритеты в противостоянии санкциям». Вместе с тем в политкругах находят, что губернаторская речь оказалась не такой безупречной, какой могла быть. Из-за возникшего без особой причины скандала смазался финал выступления. Завершив доклад, Куйвашев предположил, что депутаты по традиции зададут ему вопросы. Однако спикер парламента Людмила Бабушкина настояла, что регламент не предусматривает каких-либо уточнений — это большинством голосов утвердили сами члены заксо. «Слушайте, 10 лет отвечал на вопросы, что ж вы не даете…» — с удивлением обратился к ней Куйвашев. «Ну, когда-то мы [депутаты] должны проявить волю свою», — сконфуженно отозвалась Бабушкина. Ситуация вылилась в публичный конфликт. Вице-спикер и кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Ивачев возмутился в соцсетях, что ему не дали задать губернатору вопрос, заблокировав микрофон. Куйвашеву пришлось реагировать самому, отвечая коммунисту в своем telegram-канале. Ивачева ответ не устроил и он вызвал губернатора на дебаты. В заксобрании обсуждают, что ситуации можно было избежать, если бы Бабушкина не пыталась угодить Куйвашеву, напрасно защищая его: «Он был готов к обсуждению, мог ответить на любой вопрос». Сама председатель парламента заметила, что все интересующие вопросы депутаты отправляли главе региона еще задолго до отчета. «Хочу напомнить, что заксобрание заранее собирает у фракций, комитетов и направляет губернатору вопросы, ответы на которые звучат во время доклада. Так было и в этот раз. Именно поэтому я настояла на соблюдении норм регламента», — написала Бабушкина в своем telegram-канале.